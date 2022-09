أزمة منتصف العمر عند الرجال .. ماهي وما دلالاتها؟

روسيا – كشفت عالمة النفس الروسية ديانا لوبانوفا، كيف تظهر علامات أزمة منتصف العمر لدى الرجال.

وتشير لوبانوفا، في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، إلى أن أزمة منتصف العمر لدى الرجال، هي حالة يتم خلالها إعادة تقييم الذات والخبرة في الحياة. وتتضمن هذه العملية تلخيص ما أنجزه الشخص في حياته أو ما لم ينجح في تحقيقه. ولكن التركيز عادة يكون على ما لم يحققه الشخص في حياته.

ووفقا لها، العمر التقريبي لبداية أزمة منتصف العمر بحسب الإحصائيات هو 30-50 عاما لكلا الجنسين.

وتضيف، تظهر أزمة منتصف العمر لدى الرجال كقاعدة في سوء المزاج والتهيج والغضب والتعب السريع والبحث عن هوايات جديدة ومقارنة نفسه بأصدقائه وعدم الرضا عن عمله والتفكير بالموت. والرجل المتزوج قد يبحث عن عشيقة أو شريكة حياة جديدة. كما أن الرجال في هذه الفترة من العمر يتذكرون عادة سنوات طفولتهم.

وتؤكد بالطبع ليس من الضروري أن يمر كل رجل بهذه الأزمة، فهناك رجال يتمكنون من تجاوزها. وقد يكون هذا مرتبطا بسماتهم الشخصية وسلوكهم ونظرتهم للحياة.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

