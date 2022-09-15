أهم المشاكل بعد تحديث الايفون إلى iOS 16 و كيفية حلها

إذا كنت سعيد الحظ ووصلك تحديث iOS 16 على الايفون الخاص بك وتمت عملية التحديث وترقية النظام بنجاح، فهنيئاً لك. ليست كل السيناريوهات سعيدة أثناء وبعد التحديث وقد تحدث بعض المشاكل وفي هذا المقال نوضح لك كيفية التعامل مع مشاكل تحديث iOS 16 وكيف يتم حلها.

أبرز مشاكل تحديث iOS 16 التي تم رصدها

عدم وصول تحديث iOS 16 إلى الايفون.

مشكلة تنزيل وتثبيت التحديث.

تأثر عمر البطارية بعد التحديث.

عدم استقرار بعض التطبيقات ووجود مشاكل بها.

مشاكل في الاتصال بالوايفاي أو البلوتوث

فقدان البيانات أو تعليق الايفون على شعار ابل أو الشاشة البيضاء أو السوداء (نادرة).

عدم وصول تحديث iOS 16 إلى الايفون

إذا لم يصلك تحديث iOS 16 حتى الآن، فقد تكون هناك بعض الأسباب التي تقف خلف ذلك ونذكر منها ما يلي:

1. عدم دعم هاتف الايفون لهذا التحديث الجديد، فالتحديث لن يتوفر على بعض هواتف الايفون مثل ايفون 6s و 6s بلس وكذلك ايفون 7 و ايفون 7 بلس والجيل الأول من هاتف iPhone SE وسوف تستمر تلك الأجهزة بالعمل بتحديث iOS 15 (ابل مؤخراً أطلقت تحديث iOS 15.7 لتلك الأجهزة وهو تحديث أمني فقط).

قائمة هواتف الايفون التي تدعم iOS 16

2. تثبيت جيلبريك على الايفون، لن يصلك تحديث iOS 16 طالما كان هناك كسر لحماية الايفون (جيلبريك) وحينها سوف يتوجب عليك تحديث الايفون يدوياً عبر برنامج الايتونز من الحاسوب، كما ستتعرض لفقدان بياناتك.

3. تثبيت النسخة التجريبية Beta من تحديث iOS 16 سبب من الأسباب الرئيسية التي تمنع وصول النسخة النهائية الكاملة من iOS 16 إليك. لذا يجب عليك أولاً الخروج من النسخة التجريبية حتى تقوم بتنزيل وتثبيت التحديثات الطبيعية وقد ذكرنا ذلك في الدليل الإرشادي لـ تثبيت تحديث iOS 16 على الايفون.

مشكلة تنزيل وتثبيت التحديث

قد يصلك إشعار بالتحديث، لكنك قد لا تكون قادراً على تنزيله أو تثبيته. في هذه الحالة يكون هناك سببين رئيسيين. الأول هو وجود اتصال ضعيف بالإنترنت (يوصى بربط الهاتف باتصال وايفاي سريع ومستقر). والسبب الآخر هو عدم وجود مساحة تخزين كافية (يفضل أن تكون هناك مساحة تخزين خالية من 8 إلى 10 جيجابايت على الأقل).

استنزاف البطارية بعد التحديث

واحدة من المشاكل الشائعة دوماً بعد تحديثات ابل الكبرى، وعادةً في حال حدوث تلك المشكلة تكون مؤقتة قبل أن تعود البطارية سريعاً إلى أدائها الطبيعي المعتاد بعد يوم أو اثنين على الأكثر.

نفاذ شحن البطارية بعد التحديث إلى iOS 16 إن حدث سيكون بسبب أن النظام يعمل على تثبيت المزايا الجديدة وإعادة فهرسة الملفات المخزنة على الجهاز وبعض العمليات الأخرى التي تنشط في الخلفية بعدها تعود البطارية إلى أدائها الاصلي قبل التحديث. لا تقوم تحديثات ابل بالتأثير كثيراً على أداء البطارية سلباً أو إيجاباً على المدى الطويل. (للتأكد من حالة البطارية قم بالذهاب إلى قسم صحة البطارية في إعدادات الايفون).

التطبيقات لا تعمل بشكل صحيح

أحد الأهداف التي من أجلها توفر ابل التحديثات لفترة تجريبية هي إتاحة الفرصة للمطورين لاختبار التطبيقات والألعاب الخاصة بهم عليها لتكون جاهزة ومتوافقة مع التحديثات وقت الإطلاق الرسمي للجمهور.

تحديث iOS 16 Beta التجريبي كان متاحاً للمطورين لفترة تجريبية دامت 3 أشهر قبل إطلاقه، لذا بعد إطلاق iOS 16 سيقوم المطورون بتوفير تحديثات للتطبيقات والألعاب المملوكة لهم، لذا تأكد من تنزيل كاقة التحديثات المتاحة الآن للتطبيقات من متجر الآب ستور حتى تعمل بكفاءة مع iOS 16 ولتفادي حدوث أي مشاكل فيها.

مشاكل الوايفاي والبلوتوث وشبك الأجهزة مع الايفون

إذا كنت تعاني من مشكلة في الاتصال بشبكات الوايفاي أو في تقنية البلوتوث ويحدث عطل أو توقف للأجهزة التي تربطها بالايفون بعد التحديث فما عليك سوى إعادة ضبط شبكات الاتصال بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > إعادة تعيين Reset > إعادة تعيين إعدادات الشبكة Reset Network Settings.

مشاكل نادرة الحدوث

المشاكل نادرة الحدوث هي الأكثر إثارة للقلق ونذكر منها مشكلة فقدان البيانات أو تعليق الايفون على شعار ابل أو الشاشة البيضاء أو السوداء بعد التحديث. نشدد على أن هذه المشاكل فرصة حدوثها قليلة وتكاد تكود منعدمة إذا ما تم التحديث بطريقة صحيحة. وقد خصصنا لها مقالة سابقة يمكنك الرجوع إليها من خلال هذا الرابط.

مشاكل في تحديث iOS 16 = تحديثات إضافية فرعية

في حالة وجود مشاكل حقيقية في تحديث iOS 16 ورصدتها ابل فسوف تقوم بإطلاق تحديثات فرعية أخرى إضافية لإصلاح تلك المشاكل مثل iOS 16.0.1 أو iOS 16.1 كما تعلم. على أي حال، يبدو تحديث iOS 16 جيداً ولا يسبب الكثير من المتاعب بالرغم ما ذكرناه استناداً إلى تجارب بعض المستخدمين.

إذا كان هاتف الايفون الخاص بك مؤهلاً للتحديث، فمن المحتم أنك ستقوم بالتحديث لاحقاً في وقت ما. إذا كنت غير متسرع في تنزيل وتثبيت التحديث الجديد تفادياً للمشاكل الأولى التي قد تحدث أو لا، يمكنك الانتظار لا مشكلة.

هل قمت بالتحديث إلى iOS 16 ؟ شاركنا تجربتك عبر التعليقات وأخبرنا إذا واجهتك أي مشاكل بعد التحديث.