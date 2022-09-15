كيف أصبح أندرويد نظام الألعاب الأفضل على الإطلاق!

تشير أحدث الدراسات أن نظام أندرويد يحتل المركز الأول كأكبر منصة تشغيل للهواتف الذكية على مستوى العالم. حيث سيطر هذا النظام على حصة مستخدمين بلغت 70% تقريباً مقارنة بنظام iOS الذي حصد 30%.

الأمر المُسلم به هو أن كل من أندرويد و iOS هما الاختيار الأفضل للاعبين عندما يتعلق الأمر بمنصة التشغيل المُفضلة. كلتاهما منصات تشغيل ممتازة ولكن العديد من مستخدمي أندرويد يعتقدون أن نظام أندرويد هو الأفضل بفضل العديد من الميزات التي يفتقدها نظام iOS.

يعتبر نظام أندرويد أكثر من مجرة نظام أساسي لتشغيل الألعاب، وإنما هو النظام الأفضل تحديداً للألعاب الأونلاين. تعالوا بنا ننظر إلى الأسباب والعوامل الرئيسية التي جعلت من أندرويد أفضل منصة تشغيل للهواتف الذكية للاعبين.

لماذا يعتبر أندرويد أفضل نظام لتشغيل الألعاب على الإطلاق؟

بفضل طبيعته مفتوحة المصدر والتوافق مع معمارية ARM يعتبر نظام أندرويد أحد أفضل أنظمة التشغيل القابلة للتكيف في العالم. نظام أندرويد غير متوفر على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية فحسب، وإنما هو متوفر ايضاً على أجهزة أخرى مختلفة بما في ذلك أجهزة التلفاز الذكية ومشغلات الوسائط والكاميرات وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية بل وحتى ثلاجات تبريد الأطعمة.

السبب في التعداد الهائل في عدد التطبيقات التي يدعمها نظام أندرويد هو إمكانية الوصول الأكثر سهولة إلى النظام وهذا هو السبب الأساسي الذي يدفع العديد من مطوري الألعاب والتطبيقات الاهتمام بتطوير وإنشاء تطبيقات وألعاب لمنصة التشغيل هذه.

بكل سهولة، وبكل بساطة، يمكنك تنزيل أي تطبيق أندرويد أو لعبة، والشيء نفسه ينطبق على تطبيقات وألعاب الأونلاين. أيضاً يمنح نظام أندرويد عدد أكبر من المناطق للوصول إلى التطبيقات والألعاب، بينما يواجه مستخدمي iOS مشكلة عدم الاستفادة من العديد من التطبيقات والألعاب نظراً لكونها غير متاحة لمنطقتهم.

على نظام أندرويد توجد العديد من أنواع الألعاب المختلفة المتاحة للتنزيل، ويدعم المزيد من مُقدمي الألعاب والمطورين النظام بشكل أكبر.

في الوقت نفسه، من السهل دائماً الحصول على هاتف أندرويد بفضل أسعار الهواتف المنخفضة مقارنة بهواتف آيفون التي تُباع بأسعار باهظة دائماً ولا تستهدف سوى فئة محددة من المستهلكين.

سبب آخر سيء يجعل مجتمع اللاعبين يفضلون نظام أندرويد أكثر بسبب قيام شركة آبل بحذف العديد من الألعاب فجأة. فمن السهل أن تنام اليوم وتستيقظ صباح اليوم التالي لتكتشف أن لعبتك المُفضلة تم حذفها من متجر الآب ستور، وهو أمر وارد جداً خاصة وأنه حدث بالفعل أكثر من مرة.