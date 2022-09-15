وفقاً لبعض التقارير، فمن المحتمل أن تُعلن العلامة التجارية الصينية عن هاتفين من الفئة الرائدة خلال شهر سبتمبر الجاري. هذين الهاتفين هما Xiaomi 12T و Xiaomi 12T Pro.

ظهرت بعض التسريبات حول مواصفات هذين الهاتفين، وتحديداً فيما يتعلق بحجم الذاكرة العشوائية وسعة التخزين وخيارات الألوان التي ستأتي عليها.

شاومي تعتزم إطلاق هاتفين من الفئة الرائدة هذا الشهر

يُقال أن هاتف Xiaomi 12T سيأتي على شكل نموذجين مختلفين من سعة الذاكرة العشوائية: سيشتمل كلاهما على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، ولكن النموذج الأول سيأتي بسعة تخزين 128 جيجابايت في حين أن النموذج الثاني سيأتي بسعة 256 جيجابايت.

أما بالنسبة لطراز Xiaomi 12T Pro فسيكون متاح بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وسيشتمل كلا النموذجين على سعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت.

سيتوفر كلا الهاتفين بخيارات ألوان مختلفة تشتمل على الأسود والفضي والأزرق، ولكن بالتأكيد ستستخدم شركة شاومي أسماء زخرفين للألوان.

هذا هو كل ما لدينا حتى الآن عن هذه الهواتف. بناءً على بعض الشائعات السابقة، يُقال أن هاتف Xiaomi 12T Pro هو عبارة عن نموذج مُعاد التسمية من الهاتف الأصلي Redmi K50 Ultra ولكن سيأتي النموذج الجديد مع بعض الترقيات الطفيفة.

من المُحتمل أن يتم تجهيز هاتف Xiaomi 12T Pro بمستشعر ISOCELL HP1 الذي يعمل بدقة 200 ميجابكسل، وسيكون مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

أما بالنسبة للنموذج الأساسي، Xiaomi 12T، فقد يشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، ومن المحتمل أن يعتمد على نفس المستشعرات الثانوية المتواجدة في طراز 12T Pro.

على الأرجح سيشتمل كلا الهاتفين على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ولكن قد يأتي نموذج Pro بشحن سلكي بسرعة 120 وات، في حين أن النموذج الأساسي سيدعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات فقط.

حتى الآن لسنا متأكدين من شريحة المعالجة التي ستستخدمها شاومي مع هذه الهواتف، ولكن بنسبة 99% سوف تستخدم الشركة معالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC مع نموذج Pro، بينما قد يأتي النموذج الأساسي بمعالج Dimensity 8100 SoC.

على كل حال، بما أن هناك بعض الشائعات التي تتردد حول قدوم هذين الهاتفين في وقت ما خلال الشهر الجاري، فبالتأكيد سوف نحصل على بعض التفاصيل الدقيقة حولهما خلال الأيام القادمة.