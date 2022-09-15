ما الجديد في تحديث iOS 16.1 التجريبي؟

أطلقت ابل الآن تحديث iOS 16.1 التجريبي والذي يأتي بعدد من التغييرات والإضافات وحتى التعديلات في المزايا الجديدة التي ضمنتها ابل بالفعل في تحديث iOS 16 الذي تم إطلاقه مؤخراً.

خيار شحن الطاقة النظيفة

خيار شحن الطاقة النظيفة هو خيار جديد للشحن سوف تجده متاحاً في قسم البطارية في الإعدادات عند الضغط على “صحة البطارية والشحن”.

هذا الخيار هدفه بحسب ابل “تقليل الانبعاثات الكربونية” من خلال “الشحن الانتقائي عند توفر كهرباء ذات انبعاثات كربونية أقل.” لا نعرف إن كان هذا الخيار الصديق للبيئة سوف يكون ذا فائدة عند تفعيله في أي من الدول العربية.

إمكانية حذف تطبيق المحفظة Wallet

مع تحديث iOS 16.1 سوف يصبح بالإمكان حذف تطبيق المحفظة Wallet إن كنت لا تستخدمه، مع ملاحظة أنك إن فعلت ذلك فلن تستطيع استخدام خدمات ابل المالية المعتمدة عليه مثل Apple Pay أو Apple Cash أو Apple Card.

إضافة نسبة شحن البطارية في المزيد من الهواتف

من الإضافات الصغيرة المهمة التي وفرها تحديث iOS 16 إضافة نسبة شحن البطارية إلى شريط الحالة وقد كانت هذه الميزة مقتصرة فقط على عدد محدود من الإصدارات والتي باتت متاحة للمزيد من هواتف الايفون مثل ايفون XR وايفون 11 وايفون 12 ميني وايفون 13 ميني.



المزيد من التعديلات في شاشة القفل

ابل أضافت ميزة تخصيص شاشة القفل مع تحديث iOS 16. مع تحديث iOS 16.1 سيكون هناك فصل بين تخصيص خلفية الشاشة الرئيسية وشاشة القفل عند الضغط المطول على شاشة القفل واختيار تخصيص Customize.

خاصية الأنشطة الحية متاحة للمطورين

خاطية الأنشطة الحية باتت الآن متاحة للمطورين للاستفادة منها واستغلالها لصالح تطبيقاتهم المختلفة، وهي خاصية تتيح عرض الإشعارات بشكل دائم ومباشر على شاشة القفل مثل نتيجة مباراة تتغير عند تسجيل أهداف وهكذا.

أشياء أخرى

تعديل قائمة لقطات الشاشة.



خيار جديد في مركز الألعاب للسماح للتصدقاء بالوصول إليك Finding by friends.

المزيد من التحسينات في خاصية منظم الواجهة Stage Manager على الايباد مع تحديث iPadOS 16.1 لكن لا يزال بها عدة أخطاء.

بالتأكيد أيضاً سوف يحل تحديث iOS 16.1 ما تم رصده من مشاكل تحديث iOS 16 التي أبلغ عنها المستخدمين.