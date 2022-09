بعد احتجاز رهائن بمصرف في بيروت.. اقتحام آخر بمصرف في لبنان

اقتحم أحد المودعين في لبنان مصرفا مهددا بإحراق المصرف لتحصيل أكثر من 19 ألف دولار من أمواله المودعة.

وذكرت وسائل أعلام اللبنانية أنّ أحد المودعين ويدعى محمد قرقماز دخل برفقة شخصين إلى فرع بنك بيبلوس في الغازية-قضاء صيدا، مطالبا بأمواله لدى المصرف المذكور.

وتابعت الوسائل الإعلامية أنّه عندما لم يتم الاستجابة لمطلبه، عمد إلى تهديد الموظفين بسلاح حربي وسكب مادة البنزين وحرق الفرع في حال لم يتم اعطاؤه وديعته.

وبحسب الوسائل الإعلامية فقد يسادت حال من الهرج والمرج داخل فرع المصرف المذكور لبعض الوقت، قبل أن يسلم المذكور نفسه للقوى الأمنية.

وتأتي حادثة الاقتحام، بعد يوم من اقتحام اللبنانية سالي حافظ في أخذ وديعتها من بنك لبنان والمهجر في السوديكو في ضواحي العاصمة بيروت والمقدرة بـ13 ألف دولار بعد دخولها إليه مسلحة.

