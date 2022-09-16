إطلاق ايفون 14 – هواتف الايفون الجديدة باتت متاحة للشراء!

قامت ابل بابإعلان عن هواتف ايفون 14 يوم السابع من سبتمبر، وبدأ بعدها الطلب المسبق في عدة دول حول العالم في اليوم التاسع من نفس الشهر، وقد بدأت بالفعل هواتف الايفون الجديدة تصل العملاء في نفس الوقت الذي يبدأ فيه إطلاق هواتف ايفون 14 اليوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر.

لا يزال الوقت مبكراً قبل افتتاح متاجر ابل الرسمية لإتاحة هواتف ايفون 14 للبيع، لكن لوحظ اصطفاف المشترين أمام بعض متاجر ابل حول العالم.

في العاصمة التايلاندية بانكوك، ومن أمام متجر ابل المعروف باسم Apple Central World اصطف عشرات العملاء من أجل شراء هواتف ايفون 14 الجديدة.

في العاصمة اليابانية طوكيو، وقبل بدء فتح متجر ابل، كان هناك صف طويل من العملاء الذين ينتظرون افتتاح المتجر أملاً في شراء هواتف ايفون 14 قبل نفاذها سريعاً.

هناك اختلاف في التوقيت بين الدول، وسوف نعرض المزيد من الصور من دول مختلفة في أوقات متباينة لتغطية هذا اليوم المميز.

صحيح أن ظاهرة الطوابير أمام متاجر ابل لازالت موجودة لكنها ليست بنفس الكثافة المعتادة كل عام، وهذا راجع لعدة أسباب منها ميل العملاء أكثر إلى طلب الهواتف الجديدة مسبقاً عبر الإنترنت وشحنها إلى منازلهم عوضاً عن الذهاب إلى متاجر ابل والاضطرار إلى الوقوف في الصفوف أو التأخير.

العملاء الذين قاموا بطلب هواتف الايفون 14 مسبقاً بدأوا بالفعل في استلام الإصدارات التي طلبوها وقد شاركونا الصور عبر الإنترنت.

بعد بدء إطلاق ايفون 14 ، هل تنوي شراء أي من الإصدارات الجديدة منه؟