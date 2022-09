خلال 24 ساعة.. اقتحام 10 بنوك لبنانية.. وإيقاف العمل لـ3 أيّام مقبلة

تعرضت 10 مصارف لبنانية، الجمعة، لعمليات اقتحام بقوة السلاح من قبل مودعين، بغية الحصول على أموالهم المجمدة، وفق ما ذكرت تقارير محلية.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أنّ قررت المصارف اللبنانية إغلاق مقراتها الأسبوع المقبل لمدة 3 أيام، على خلفية هذه العمليات، في حين اعتُقل في وقت سابق مسلح بعد اقتحامه بنكا في مدينة الغازية جنوبي لبنان، لمحاولة استعادة مدخراته المجمدة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أنّ الرجل “نجح في استعادة جزء من مدخراته المودعة في بنك بيبلوس في الغازية في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد. قبل اعتقاله.

يأتي هذا بعد عملية الاقتحام التي لفتت انتباه العالم، الأربعاء، التي قامت بها لبنانية تدعى سالي، لتتمكن من الحصول على أموالها لعلاج شقيقتها المصابة بالسرطان.

واقتحمت سالي وشقيقتها إكرام فرع مصرف بلوم بنك في منطقة السوديكو القريبة من مقر السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بأموالها بالقوة.

وشهد فرع بنك ميد بنك البحر المتوسط، في منطقة عاليه الشوفية، محاولة اقتحام هي الثانية من نوعها في نفس اليوم في لبنان، ويقول المودعون إن البنوك تعمد إلى احتجاز ودائعهم دون سابق إنذار أو تفرض قيودا مشددة على سحبها.

وتتكرر من حين لآخر حوادث اقتحام المودعين للمصارف اللبنانية للمطالبة بسحب أموالهم المجمدة، مما يعكس خطورة الأوضاع الأمنية في البلاد، التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة.

