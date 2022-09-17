التحديث إلى iOS 16.0.1 – أول شيء تفعله بعد شراء ايفون 14

يبدأ اليوم الجمعة إطلاق هواتف ايفون 14 و ايفون 14 برو في الأسواق العالمية، كما بدأ شحن الهواتف للعملاء الذين قاموا بطلبها مسبقاً. إن كنت قد قمت بشراء أي من هواتف ايفون 14 فأول ما عليك فعله هو التحديث إلى iOS 16.0.1 (أو أي تحديث آخر لاحق قد يكون متاحاً بعد الشراء).

إصدار iOS 16 الذي يأتي مثبتًا مسبقًا على هواتف iPhone 14 الجديدة يحتوي على أخطاء تؤثر على إتمام عملية التنشيط ، بالإضافة إلى مشاكل في الرسائل وتطبيق FaceTime.

عند شراء ايفون 14 أو ايفون 14 برو، يجب أن تُهديء من حماستك قليلاً قبل تجربة المزايا والإضافات الجديدة والانتظار لبعض الوقت حتى تنزيل وتثبيت تحديث iOS 16.0.1 الآن أو أي تحديثات أخرى لاحقة.

المشاكل التي يحلها تحديث iOS 16.0.1 في ايفون 14

تحديث iOS 16.0.1 هو تحديث حصري فقط لهواتف ايفون 14 لحل بعض مشاكل النظام التي تم رصدها مثل:

عدم القدرة على تلقي مكالمات أو رسائل FaceTime.

ظهور الرسالة المرسلة إلى جهاز ايفون آخر باللون الأخضر بدلاً من الأزرق.

ظهور محادثات الرسائل في سلسلتين منفصلتين بدلاً من واحدة.

ظهور الرسائل قادمة من عنوان بريدك الإلكتروني بدلاً من رقم هاتفك.

مشاكل مختلفة في تطبيق الصور.

لتحميل التحديث على هواتف ايفون 14 و ايفون 14 برو الجديدة قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software updates.

الإصدارات الأخرى من الايفون لا يتوفر لها هذا التحديث بما في ذلك هواتف الايفون المدعومة من تحديث iOS 16 والتي بدورها سيتوفر لها تحديث iOS 16.1 في وقت لاحق.