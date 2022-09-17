قائمة أفضل ألعاب الحرب على الاندرويد في 2022

الأندرويد هو موطن جيد للعديد من الألعاب الرائعة بمختلف أنواعها، بما في ذلك ألعاب الحركة – Action Games أو التي نُلقبها في الغالب بألعاب الحرب.

ومع ذلك، فإن العثور على أفضل ألعاب الحرب على الاندرويد يعد أمراً شاقاً ومرهقاً بسبب وجود العديد من عناوين ألعاب الحروب على متجر جوجل بلاي ومنها المجاني ومنها مدفوعة الثمن. وبالتأكيد أنت لا تفضل شراء لعبة من على المتجر لُتفاجأ بعدها أنها لعبة سيئة وغير جديرة بالاهتمام وتتوقف عن استخدامها بعد فترة قليلة من اللعب.

قائمة أفضل ألعاب الحرب على الاندرويد 2022

هنا تحديداً يأتي دورنا هنا في موقع “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل العناوين ونقوم بتجربة بعضها ونقدمها لكم لتستمتعوا بأوقات فراغكم في شيء مسلي وممتع. في الواقع، لقد قمنا مؤخراً بتجربة العديد من الألعاب ولكن هناك العديد من الألعاب التي لم تكسب رضائنا، ولكن هناك مجموعة قليلة التي نالت إعجابنا ولذلك قررنا أن نشارككم تجربتنا ونستعرض لكم قائمة بأفضل ألعاب الأندرويد في عام 2022 التي تستحق التجربة، فهيا بنا لنتعرف عليها سوياً.

Call Of Duty: Mobile

Call Of Duty هو عنوان غني عن التعريف ولطالما استمتعنا بجميع إصدارات اللعبة على منصات الألعاب المختلفة مثل الكمبيوتر أو أجهزة الكونسول. ولكن اللعبة على نظام أندرويد ليست استثناءً. هذه واحدة من أفضل ألعاب الحرب على الإطلاق ومليئة بالإثارة والحركة والمعارك القتالية المحتدمة.

اللعبة رائعة من الناحية الرسومية وتعمل بشكل سلس على أغلب الهواتف الذكية بما في ذلك هواتف الفئة المتوسطة. أيضاً حجم اللعبة صغير جداً مقارنة بالأدوات والميزات والرسوم الجرافيكية التي تحتوي عليها. هذا هو الإصدار رقم 12 من السلسلة والذي يأتي بمجموعة جديدة من الخرائط والأسلحة الفتاكة لتجهيز حمولتك. وأصبحت طريقة اللعب أفضل كثيراً بعدما أصبح يعتمد على نظام تمريرة المعركة.

السعر : مجاني

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Bloodstained: Ritual Of The Night

هذه ليست مجرد واحدة من أفضل عناوين العاب الحرب على الأندرويد فحسب وإنما هي واحدة من أفضل العناوين التي يمكن الاستمتاع بها على أي منصة أخرى. ستشعر أن هذه اللعبة مستوحاة من لعبة Castlevania: Symphony Of The Night ولكن طريقة سرد القصة مختلفة تماماً وإنما طريقة اللعب متشابهة إلى حد كبير.

الجديد في لعبة Bloadstained هي طريقة اللعب والرسوم الجرافيكية المذهلة وعدد كبير من الشخصيات الفريدة والعديد من المعارك الوحشية بينك وبين سكان العالم السفلي.

في البداية ستشعر أن اللعبة صعبة إلى حد ما ولكن بمرور الوقت ستجدها مسلية جداً وسترضى عن تجربتك معها بكل تأكيد لأنك ستكون قادراً على فتح الشخصيات الجديدة وتنمية قدراتك ومهاراتك القتالية وتجهيز عتاد الأسلحة الخاص بك ببعض القدرات الأفضل وستجد العديد من الأسرار الغامضة التي سيتعين عليك التعامل معها في جميع أنحاء اللعبة للحصول على المكافآت.

السعر : 9.99$

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Dead Cells

لعبة Dead Cells هي واحدة من العاب metroidvania التي تعتمد على التمرير الجانبي وهي واحدة من أفضل الألعاب التي تم طرحها على منصة الحاسب الشخصي منذ عدة سنوات. اللعبة متوفرة على نظام أندرويد منذ فترة قريبة وحصدت ملايين التحميلات والآلاف من المراجعات الإيجابية. اللعبة ليست مجانية ولكنها تستحق الشراء بكل تأكيد.

الجانب السلبي الوحيد الذي قد لا يحبه بعض اللاعبين المبتدئين هو مستوى صعوبة اللعبة خاصة إذا ماتت شخصية البطل فسوف تضطر على بدء المرحلة من البداية مرة أخرى، تماماً مثلما يحدث مع ألعاب Souls-Like على منصات الألعاب الأخرى. ولكن هذه الوحشية والصعوبة في طريقة اللعب هي التي تضيف عنصر المتعة والإثارة لأنك ستحاول أن تفهم أعدائك وأسلوب قتالهم وكيفية تقييم مهاراتك واستخدام فنونك القتالية في التغلب عليهم.

السعر : 8.99$

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Mega Man X Dive

Mega Man ليست وليدة اليوم وإنما هي متواجدة منذ فترة زمنية طويلة ومع ذلك إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها عنها فتأكد أنه لن يخيب ظنك بها. هذه لعبة حركة من الطراز الأول من تطوير شركة Capcom وتحتوي على عدد كبير من الشخصيات والأساطير القتالية. أسلوب اللعب القتالي مألوف جداً لأي لاعب قام بتجربة أجزاء Mega Man القديمة وسيتعين عليك التغلب على عدد كبير من الشخصيات قبل أن تتمكن من مواجهة الزعماء الأكثر وحشية.

إذا كنت تشعر أن اللعبة صعبة في البداية فيمكنك الاستعانة بلاعب آخر من خلال وضع اللعب التعاوني ولكن في نفس الوقت لا يزال بإمكانك التغلب بمفردك على جميع الوحوش نظراً لأن اللعبة ليست بنفس مستوى صعوبة الألعاب الدموية.

السعر : مجاني

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Among Us

لعبة Among Us متواجدة منذ عامين على كل من الكمبيوتر والهاتف ولكنها لم تحظ على قدر كبير من الاهتمام سوى مؤخراً فقط. فكرة اللعبة جديدة كلياً وممتعة للغاية حيث يكون الهدف الوحيد بها هو معرفة من هو الشخص المحتال.

سوف تنطلق في مهمة على متن سفينة الفضاء ولكن هناك شخص محتال في طاقم الفريق يريد أن يقتل جميع أفراد الطاقم وإحداث فوضى في الرحلة وهدفك هو العثور على هذا الشخص المحتال أو استكمال الرحلة حتى نهايتها للحصول على المكافآت.

أما إذا كنت أنت هو الشخص المحتال، فسيتعين عليك إحداث فوضى وقتل طاقم الرحلة وطبعاً دون أن يتم القبض عليك. اللعبة تدعم اللعب التعاوني عبر المنصات وتدعم اللعب عن طريق شبكة الواي فاي المحلية إلى ما يصل إلى 10 لاعبين في وقت واحد. على الرغم من إنها لم تحصل على العديد من المراجعات الإيجابية على المتجر إلا إنها متاحة للتجربة بشكل مجاني مما يعني أنك لن تخسر شيء في تجربتها والحكم عليها بنفسك.

السعر : مجاني

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Dragon Ball Legends

إذا كنت من محبي ألعاب سلسلة Dragon Ball فبكل تأكيد إصدار Legends سوف ينال إعجابك. هذه لا تزال واحدة من أفضل الألعاب القتالية على نظام أندرويد وذلك بفضل احتوائها على عناصر RPG متعددة وقصة أصلية ولكن بالرغم من ذلك فإن طريقة اللعب سهلة للغاية ومن السهل جداً تعلم كيفية قتال أعدائك بداخلها والأهم من ذلك أنها تتمتع برسوم عصرية مذهلة.

على الرغم من إنها تتمتع بقصة فريدة مطورة خصيصاً من أجل هذا الجزء من السلسلة ولكنك ستجد العديد من الشخصيات المألوفة إذا كان لديك تجربة سابقة مع ألعاب السلسلة.

السعر : مجاني

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Brawlhalla

Brawlhalla ليست لعبة جديدة كلياً وإنما تم إطلاقها على الحاسب الشخصي منذ عام 2014 وأصبحت متواجدة على الأندرويد لفترة من الوقت. وبالمناسبة هي تدعم اللعب عبر المنصات المختلفة. اللعبة شبيهة إلى حد كبير بلعبة Super Smash Bros وتحتوي على عدد كبير من الشخصيات المألوفة التي كنا نستمتع برؤيتها على شاشة التلفزيون والعاب Ubisoft. فعلى سبيل المثال ستجد شخصيات Rayman و Adventure Time وغير ذلك بكثير.

من الممكن أن تحتوي اللعبة على 8 شخصيات قتالية في نفس الوقت ولكن ليس من الضروري أن تحتوي على هذا العدد الكبير من اللاعبين في وقت واحد. والأهم من ذلك أن هناك طور تدريب فردي لصقل مهاراتك الفردية قبل خوض المعارك.

السعر : مجاني

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Pascal’s Wager

العديد من الألعاب الشبيهة بألعاب Dark Souls على الكمبيوتر ومنصات الكونسول شقت طريقها إلى نظام أندرويد وسوف تشعر أن لعبة Pascal’s Wager هي واحدة من تلك الألعاب المستوحاة من ألعاب Soulsborne.

اللعبة صعبة نعم، ولن تحاول أن تقدم لك أي نوع من المساعدات، ولكن في نفس الوقت هي لا تلقي بك في الهاوية العميقة مرة واحدة وإنما ستحاول أن تنتقل بك عبر مراحل مختلفة من المستويات. تحتوي اللعبة على عناصر RPG وبها العديد من الشخصيات القابلة للعب وعوالم واسعة لاستكشاف أسرارها والتجول بها وبالطبع خوض معارك وحشية من الزعماء والوحوش الدموية. اللعبة ليست مجانية ولكنك ستتمكن من شراءها مرة واحدة فقط وأصبحت ملك لك مدى الحياة.

السعر : 6.99$

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Black Desert Mobile

لعبة Black Desert Mobile ليست لعبة حرب وإنما هي لعبة قتالية من المستوى الأولى وتعتبر واحدة من أفضل الألعاب على نظام أندرويد بوجه عام. هذه هي لعبة متعددة اللاعبين MMORPG تحتوي على عالم ضخم مليء بالغموض والأسرار مع كم لا حصر له من المهام الأساسية والفرعية في انتظار استكشافها. العالم المحيط والرسوم الجرافيكية وأسلوب القتال هو أبرز ما يميز اللعبة.

السعر : مجاني

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PUBG MOBILE

لعبة PUBG هي واحدة من العناوين الأولى لألعاب الباتل رويال وكانت متواجدة منذ فترة زمنية طويلة قبل أن تظهر العديد من هذه النوعية من الألعاب على الساحة. يمكنك خوض مباريات مكونة من 4 لاعبين فقط أو خوض معارك محتدمة تضم ما يصل إلى 100 لاعب في نفس الوقت.

السعر : مجاني