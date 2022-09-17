طراز جديد من تابلت Oppo Pad أصبح متاح للطلب المُسبق!

مبكراً هذا العام كشفت شركة أوبو النقاب عن أول حاسوب لوحي (تابلت) يحمل شعار علامتها التجارية باسم Oppo Pad والذي تم تجهيزه بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت رام وسعة تخزين بمساحة 128 جيجابايت.

يبدو أن التابلت الجديد لاقى استحساناً من الجمهور حيث قررت الشركة مؤخراً إطلاق نموذج جديد من نفس الحاسوب اللوحي ولكن بذاكرة عشوائية أكبر تبلغ سعتها 8 جيجابايت رام ونفس سعة التخزين الداخلية.

الطراز الجديد متاح الآن للطلب المُسبق في الصين بقيمة 2229 يوان صيني أي ما يعادل 342$ دولار أمريكي تقريباً ولكن سيكون سعر البيع النهائي حوالي 2499 يوان صيني أي ما يعادل 372$ دولار أمريكي.

مواصفات تابلت Oppo Pad بالتفصيل

يأتي تابلت Oppo Pad بلوحة عرض من النوع LCD قياس 11 بوصة دقتها 2560×1600 بكسل بكثافة بكسل تبلغ 275 نقطة في البوصة بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120Hz ونسبة تباين 1:1500 داعمة لمرئيات HDR10 ودعم شامل لمجموعة كبيرة من تدرجات ألوان P3.

يتم تشغيل الحاسوب اللوحي بواسطة معالج Snapdragon 870 SoC من شركة كوالكم مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

إعداد الكاميرا عادي جداً إذ يحتوي التابلت على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وفي الجانب الأمامي يوجد كاميرا بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يمتاز التابلت بنظام تبريد احترافي من أجل التبديد الحراري أثناء حالات الضغط الثقيلة حيث تم تجهيز الحاسوب اللوحي بنظام تبريد مصنوع من الجرافيت والسيليكون متعدد الطبقات بمساحة تبريد هائلة تبلغ 27413 مم² لكي يضمن توفير أفضل أشكال الأداء حتى أثناء جلسات اللعب الطويلة والاستخدامات المُكثفة لفترات زمنية طويلة.

يعمل التابلت بواسطة واجهة ColorOS المخصصة من الشركة والمستندة على نظام أندرويد 12 ويدعم العديد من الميزات الجديدة مثل القدرة على ضم أربعة أصابع وإمكانية تقسيم الشاشة بإصبعين والنوافذ المتوازية وإمكانية تعاون متعدد الأجهزة عبر الشاشات.

المسؤول عن تشغيل الحاسوب اللوحي بطارية بسعة 8360 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات. للتذكير فقط: سيكون التابلت متاح للبيع اعتبارًا من يوم 19 أغسطس في الصين ومن المتوقع أن يصل إلى الأسواق الأخرى في وقت لاحق من العام الجاري.