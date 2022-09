طبيب روسي معروف يعلن عن استحالة التمييز بين أعراض الإنفلونزا وفيروس كورونا

روسيا – أوضح د. ألكسندر مياسنيكوف الطبيب والمقدم المعروف للبرامج التلفزيونية إنه من المستحيل التمييز بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا.

جاء ذلك على لسانه في مقابلة مع صحيفة “فيتشيرنايا موسكفا” الروسية.

وأوضح: في غياب دراسات سريرية، لا توجد طريقة للتمييز بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا.

واضاف قائلا:”من الصعب جدا التمييز بين الأعراض السريرية لفيروس كورونا والإنفلونزا. وعلى سبيل المثال، ففي كلتا الحالتين، قد تختفي حاسة الشم، ويظهر الالتهاب الرئوي الفيروسي، وحتى تظهر عاصفة السيتوكين، والعديد من المظاهر المماثلة الأخرى. وليس هناك طبيب مختص قادر على تحديد أي من المرضيْن يعاني منه المريض من دون اختبار “.

وحسب مياسنيكوف، لا يمكن أن يحمي أي لقاح بشكل كامل من الإصابة بالإنفلونزا والفيروس التاجي على حد سواء، لكنه سيخفف من مسار المرض.

كما نصح الطبيب باتباع القواعد التي كانت ذات صلة في العاميْن الماضيين: وبينها تجنب حضور الأماكن التي بها حشود كبيرة من الناس، وتقوية المناعة والبقاء في المنزل عند ظهور أقل علامة للإصابة الفيروسية.

