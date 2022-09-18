كم يبلغ حجم الرام في ايفون 14 وايفون 14 برو ؟

حجم الذاكرة العشوائية أو الرام RAM في ايفون 14 و ايفون 14 برو / ماكس لم تقم ابل بالكشف عنه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بها، كما لم تذكر شيء بخصوصه على الموقع الرسمي لها.

لأسباب لا نعلمها، لا تقوم ابل بالكشف عن حجم الرام RAM الذاكرة العشوائية في هواتف الايفون وأجهزة الايباد عند الإعلان عنها، على الأرجح حتى لا يُقارن المستخدم بينها وبين هواتف الأندرويد المنافسة والتي تأتي مع ذاكرة عشوائية أكبر قد تصل أحياناً إلى 12 جيجابايت.

نظام الأندرويد مختلف تماماً عن نظام iOS على الايفون، فهذا الأخير لا يستهلك الكثير من موارد الجهاز ولا يحتاج إلى ذاكرة عشوائية كبيرة للغاية كالتي يحتاجها نظام الأندرويد حتى يقدم أداءً مميزاً.

كم رام RAM ايفون 14 و ايفون 14 برو ؟

حجم الذاكرة العشوائية في جميع إصدارات iPhone 14 هو 6 جيجابايت، وهذا يشمل هواتف ايفون 14 و ايفون 14 بلس و ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس.

جدير بالذكر أن إصدارات العام الماضي من هواتف ايفون 13 و ايفون 13 ميني لها ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت، بينما هواتف ايفون 13 يرو و ايفون 13 برو ماكس لها ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت.

هواتف ايفون 14 و ايفون 14 بلس شهدت زيادة في حجم الذاكرة العشوائية مقارنةً بهواتف ايفون 13 وايفون 13 ميني، إلا أن ابل حافظت على نفس نوع الذاكرة العشوائية فيمها وهو LPDDR4X مثل العام السابق.

صحيح أن حجم الذاكرة العشوائية في ايفون 14 برو / ماكس لم يتغير مقارنةً بالإصدارات السابقة وظلت كما هي 6 جيجابايت، إلا أن ابل قامت بترقية نوع الذاكرة العشوائية أو RAM ليصبح LPDDR5 مع زيادة بنسبة 50% في الباندويدث الخاص بالذاكرة العشوائية، وهذا يعني أنها أصبحت أسرع وأكثر كفاءة حتى وإن ظلت بنفس الحجم.

رام ايفون 14 هي 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X

رام ايفون 14 بلس هي 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X

رام ايفون 14 برو هي 6 جيجابايت من نوع LPDDR5

رام ايفون 14 برو ماكس هي 6 جيجابايت من نوع LPDDR5

هل الرام كافية؟

بالطبع، الذاكرة العشوائية أو الرام RAM في هواتف iPhone 14 كافية ومناسبة ﻷن تعطيك أداءً قوياً وتنقلاً سلسلاً بين التطبيقات المفتوحة بين إعادة تحميلها، كل هذا مدفوعاً بالأداء القوي أيضاً للمعالج وباقي المكونات. ولا تلفت كثيراً للمقارنة بين حجم رام هواتف ايفون 14 وبين مثيلاتها في هواتف الأندرويد ﻷن هذا ليس وجهاً للمقارنة ولا تعني فيه الأرقام شيئاً كبيراً وما يهم هو الأداء النهائي الذي هو محصلة مجموعة كبيرة من العوامل منها الرام والمعالج والنظام وأمور أخرى.

إذا كانت الذاكرة العشوائية أو الرام RAM هي ذاتها في كافة هواتف iPhone 14 (على مستوى الحجم على الأقل) فهناك اختلاف لا يمكن إغفاله وهو اختلاف في نوع المعالج، إذ تأتي هواتف ايفون 14 / بلس بمعالج A15 من العام الماضي بينما تأتي هواتف ايفون 14 برو / ماكس بمعالج A16 الجديد.

إذا كنت تتساءل عن حجم الرام في أي من هواتف الايفون الأخرى يمكنك الرجوع إلى هذه المقالة المفصلة: ما حجم الرام في هواتف الايفون؟