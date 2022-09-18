حل مشكلة انهيار التطبيقات وتعطلها على هواتف سامسونج جالكسي

مشكلة انهيار التطبيقات من المشاكل الشائعة التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية ولا سيما هواتف الأندرويد إذ يشتكي أغلب مستخدمي هواتف سامسونج جالكسي بتعطل التطبيقات وانهيارها، أي خروج التطبيق إلى الشاشة الرئيسية من تلقاء نفسه.

حل مشكلة انهيار التطبيقات على هواتف سامسونج

هذه المشكلة لها أسباب عديدة قد تكون مرتبطة بنظام التشغيل أو البرنامج نفسه “One UI” أو بسبب عدم وجود مساحة تخزين كافية على ذاكرة الهاتف الداخلية، أو بسبب عدم منح تلك التطبيقات الصلاحيات والأذونات اللازمة لها كي تعمل بشكل صحيح، ومن الممكن أن تكون هناك أسباب أخرى أيضاً. في هذا التقرير سنحاول أن نستجمع لكم أفضل الحلول الممكنة للتغلب على مشكلة انهيار التطبيقات على هواتف سامسونج جالكسي.

أعد تشغيل الهاتف في الوضع الآمن

إعادة تشغيل الهاتف من أسهل وأبسط الحلول الممكنة للتغلب على مشكلة انهيار التطبيقات، ونفترض أنكم قمتم كذلك بالفعل دون جدوى. في هذه الحالة يمكنك التبديل إلى وضع التشغيل الآمن Safe Mode.

وضع التشغيل الآمن “Safe Mode” يعمل على تعطيل التطبيقات التي تم تنزيلها يدوياً على الهاتف والسماح فقط بتشغيل التطبيقات الافتراضية لكي يتيح لك فرصة تقييم سبب المشكلة بشكل أفضل.

من أجل الدخول إلى وضع التشغيل الآمن على هواتف جالكسي قم بالنقر مطولاً فوق زر الطاقة ثم انقر مطولاً فوق زر إيقاف التشغيل “Power Off” ثم اختر من القائمة الوضع الآمن “Safe Mode”.

ابدأ في استخدام الهاتف. فإذا لاحظت أن الهاتف يعمل بشكل طبيعي أثناء وجودك في الوضع الآمن، فهذا دليل قطعي على أن التطبيقات التي قمت بتنزيلها مؤخراً هي السبب الرئيسي في حدوث المشاكل، وبهذا نقصد انهيار التطبيقات وتعطلها عن العمل.

ستحتاج لفهرسة التطبيقات بحكمة وروية، وحاول حذف التطبيقات التي قمت بتنزيلها من المتاجر الخارجية. إذا تم حل المشكلة فهذا يعني أن بعض التطبيقات كانت هي السبب في المشكلة.

تحديث نظام التشغيل

التحديثات البرمجية لا تأتي بالمميزات الجديدة والتحسينات على وظائف الهاتف فحسب، وإنما هي تشتمل أيضاً على عدد هائل من إصلاحات الأخطاء التي تواجه بعض المستخدمين.

فمن الممكن أن تكون المشكلة ليست منحصرة في تطبيق بعينه، وإنما تكون على مستوى النظام بالكامل. لذا، أفضل خيار متاح أمامك هو التأكد من حصولك على آخر التحديثات التي طرحتها الشركة مؤخراً لهاتفك.

انتقل إلى تطبيق الإعدادات ثم تحديث النظام، ثم ابدأ بالبحث عن أي تحديثات متاحة، ثم قم بتنزيلها وتثبيتها في حالة وجود تحديثات قيد الانتظار.

الإيقاف الجبري للتطبيق المعني ومسح بياناته

يقوم النظام بالاحتفاظ ببعض البيانات والمعلومات بداخل ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات، وهذا من أجل تحسين تجربة الاستخدام وتسهيل العمل على التطبيق وتسريع أداءه عند استخدامه في المرات التالية.

ولكن أحياناً، بسبب امتلاء ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات بالمعلومات يحدث خلل بها وتلف في تعليمات تشغيلها، مما يؤدي إلى تعطلها أو انهيارها وعدم القدرة على تشغيلها بشكل طبيعي.

لذا الحل الأمثل في مثل هذا السيناريو هو إيقاف التطبيق بالقوة “Force Stop” من داخل الإعدادات ثم عمل مسح للبيانات “Clear Data” وبعد ذلك ابدأ في تجربة التطبيق وتحقق مما إذا كان قد تم حل المشكلة.

تأكد من تحديث التطبيق أو إعادة تثبيته من جديد

دائماً من الأفضل ضبط تطبيق متجر جوجل بلاي على تنزيل التحديثات الجديدة بشكل تلقائي، ولكن يفضل بعض المستخدمين تعطيل هذه الخاصية للحفاظ على مساحة التخزين ومنحهم الحرية في تحديد التطبيقات التي يحق لها تنزيل أي تحديثات جديدة.

المشكلة أن هناك بعض التطبيقات التي تتعطل وتتوقف عن العمل إذا كانت في انتظار إحدى التحديثات الهامة الرئيسية المسؤولة عن تشغيلها مع الإصدار الأحدث من النظام بشكل طبيعي.

أيضاً من المعروف أن التحديثات غالباً ما تحتوي على إصلاحات للأخطاء وعلاج لأغلب المشاكل التي واجهت المستخدمين أثناء العمل على التطبيق. يمكنك تحديث التطبيق بسهولة شديدة من داخل متجر جوجل بلاي.

إذا لاحظت أن المشكلة لا تزال مستمرة بعد تنزيل التحديث “إن وجد” فحينها من الأفضل إزالة التطبيق “Uninstall App” ثم إعادة تنزيله وتثبيته من جديد.

تحرير مساحة إضافية على ذاكرة الهاتف الداخلية

تعتمد جميع التطبيقات على الذاكرة الداخلية للهاتف. مما يعني أن امتلاءها إلى آخرها سيتسبب في تصرف التطبيقات بشكل غير طبيعي، وقد يتسبب أيضاً في إبطاء الهاتف حتى مع أبسط المهام التي توكله للقيام بها.

لذا، أفضل حل ممكن هو التأكد من وجود مساحة تخزين كافية على ذاكرة الهاتف الداخلية للسماح لنظام التشغيل بالتفاعل مع التطبيقات بشكل طبيعي.

إزالة التطبيقات من وضع السكون

تحتوي هواتف سامسونج جالكسي على وضع تشغيل يُسمى وضع السكون والذي يتيح للمستخدم إمكانية وضع التطبيقات في وضع السكون من أجل توفير عمر البطارية.

عند إدراج التطبيقات في وضع السكون سوف تتوقف عن تلقي أي تحديثات جديدة، ومن المحتمل أن تتوقف عن استلام الإشعارات، ولن تعمل في الخلفية.

في حين أن هذه ميزة رائعة للغاية وتساهم بشكل كبير في توفير الطاقة والحد من تشتيت الانتباه، ولكنها قد تتسبب في سوء تصرف التطبيقات وعدم القدرة على التشغيل والقيام بوظائفها بشكل طبيعي.

لذا، من الأفضل أن تقوم بإزالة التطبيقات المعنية من قائمة “وضع السكون” وذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم العناية بالبطارية والجهاز ثم البطارية ثم حدود استخدام الخلفية. والآن تحقق من التطبيق الذي تواجه معه المشكلة في قائمة تطبيقات “السكون” أو “السكون العميق” وقم بإزالته.

تأكد من منح التطبيق جميع الأذونات التي يتطلبها

أحياناً بعض التطبيقات تتطلب أذونات حساسة لكي تعمل بشكل طبيعي مثل الكاميرا أو الميكروفون أو الموقع الجغرافي. من الممكن أثناء تثبيتك للتطبيق قمت برفض منحه هذه الأذونات، وهو ما يتسبب في عدم عمل التطبيق بشكل طبيعي. عدم منح التطبيقات الأذونات التي تتطلبها تعني انهيار التطبيقات أو تجمدها أو تأخرها وبطئها أثناء الاستخدام الطبيعي.

كل ما عليك فعله هو التوجه إلى الإعدادات ثم التطبيقات وقم بالتمرير بحثاً عن التطبيق الذي تواجه معه المشكلة وانقر فوقه ومن صفحة معلومات التطبيق امنحه جميع الأذونات التي يتطلبها.