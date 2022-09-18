تطبيقات الاندرويد الأسبوعية – أفضل التطبيقات الجديدة التي تستحق التثبيت هذا الأسبوع!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

دعاء النبي | أدعية صحيحة

شهادة حق: تزخر متاجر التطبيقات الرسمية بعدد لا حصر له من التطبيقات الدينية الرائعة ونحن من جانبنا نحاول أن نأتي لكم بها بشكل متواصل. هذا الأسبوع لدينا تطبيق أدعية نبوية جديد يحتوي على الأدعية التي رويت على لسان الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

يمتاز التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة باللون الداكن لمساعدتك على قراءة الأدعية أثناء الليل قبل الذهاب إلى النوم حتى لا تتسبب الإضاءة الساطعة أو الألوان الزاهية في إرهاق عينيك وسرقة النوم منك. التطبيق مجاني تماماً وخالي من الإعلانات وهو لا يستهدف التربح بأي شكل من الأشكال ويعمل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت. لذا، من الجيد امتلاكه على الهاتف.

السعر : مجاني

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Adblock Plus

هل أصبحت تنزعج من كثرة الإعلانات التي تغزو هاتفك الأندرويد؟ الحل هو الاعتماد على تطبيقات مانع الإعلانات. على الرغم من أن أغلب هذه النوعية من التطبيقات تتطلب ترويت الهاتف ولكننا وجدنا تطبيق Adblock Plus خيار رائع يعمل على جميع الهواتف الأندرويد التي حصلت على صلاحيات الرووت أو بدونها.

يعمل التطبيق بمثابة إضافة لمتصفح الويب وهو يستمر قيد التشغيل في الخلفية لتصفية حركة مرور الإنترنت. لا تقلق، إعداده سهل للغاية ولا يتطلب سوى فتحه وتخصيصه مرة واحدة فقط وهكذا سيستمر في العمل في الخلفية بشكل تلقائي.

السعر : مجاني

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FM Radio by OneStop Radio

هذا هو تطبيق راديو رائع على متجر جوجل بلاي، ليس جديد كلياً ولكنه يستحق التجربة. يعمل التطبيق باستخدام البيانات الخلوية وهو بالفعل متصل بالعديد من إذاعات الراديو المتنوعة. يحتوي التطبيق على أكثر من 65.000 محطة إذاعية وهو يضمن بث الصوت بجودة عالية. فإذا كنت تشعر بالملل من كثرة الاستماع إلى الموسيقى الخاصة بك، فيمكنك العودة بالزمن إلى الوراء قليلاً وتجربة دفق الموسيقى أونلاين من المحطات الإذاعية التي يحتوي عليها راديو Onestop.

السعر : مجاني

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MJ ‎PDF Reader

تطبيق MJ PDF Reader هو قارئ ملفات PDF ولكنه يركز بشكل أساسي على سهولة الاستخدام والسرعة في التنفيذ. التطبيق سهل الاستخدام بالفعل ويحتوي على واجهة مستخدم بديهية للغاية ومع ذلك فهو ليس مجرد قارئ PDF أساسي وإنما يحتوي على بعض الميزات الاحترافية الإضافية مثل فتح روابط PDF من متصفح الويب وسيتذكر التطبيق المكان الذي توقفت عنده بداخل ملف PDF الذي تقرأه وهو مجاني تماماً حتى الآن.

السعر : مجاني

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Ruler App

تطبيق Ruler App يعتمد على تقنية الواقع المعزز بمساعدة كاميرا هاتفك يمكنك قياس أي شيء حولك بما في ذلك الأشخاص وأثاث المنزل والحوائط. من مميزات التطبيق أنه يدعم الكشف عن قياس الأشياء بوحدات القياس المختلفة بما في ذلك السنتيمتر والياردة والقدم والمليميتر والبوصة. فإذا كنت تبحث عن وسيلة سهلة وبسيطة لقياس أي شيء أمامك ولا تمتلك شريط قياس أو مسطرة هندسية، فيمكنك الاعتماد على هذا التطبيق.

السعر : مجاني

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Pivot – Time Tracking

تطبيق Pivot هو تطبيق مميز يعمل على تعزيز طاقتك الإنتاجية من خلال مساعدتك على تتبع المهام اليومية وسيمنحك فكرة شاملة عن طريقتك في استهلاك الوقت من أجل إنجاز المهام. فعلى سبيل المثال ستتمكن من الاطلاع على الوقت الذي تقضيه في ممارسة التمارين الرياضية أو القراءة أو العمل أو مشاهدة الفيديو. سيمنحك أيضاً فكرة شاملة عن فترة استخدامك اليومية للهاتف.

السعر : مجاني

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Undo Notification

Undo Notification هو تطبيق رائع رغم كونه تطبيق مدفوع الثمن ولكن بسعر زهيد للغاية. وظيفة التطبيق أن يساعدك على استرجاع جميع الإخطارات والإشعارات التي قمت بحذفها عن طريق الخطأ، وهي مشكلة نتعرض لها جميعاً في استخداماتنا اليومية. فمع تلقي العديد من الإشعارات قد تقوم بحذف بعض الإشعارات الهامة التي تود الرجوع لها مرة أخرى وهذا التطبيق سيساعدك على استعادة جميع الإشعارات من جميع التطبيقات بنقرة زر واحدة.

السعر : 1.99$

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AXshield

الإنترنت أصبح ذلك المكان الذي يصعب التواجد به دون المخاطرة بسرقة البيانات الشخصية، ولذلك تعتبر أفضل طريقة لحماية خصوصيتك هي من خلال الاعتماد على تطبيقات وخدمات الشبكة الافتراضية الخاصة VPNs. تطبيق AXsheild هو بالفعل شبكة خاصة افتراضية يقوم بتزييف عنوان IP الخاص بك واستبداله بآخر وهمي ويعمل على تحويل حركة مرور الإنترنت الخاصة بك عبر خوادمه الخاصة في بلدان مختلفة لمنع تتبعك بواسطة مزود خدمة الإنترنت.

في نفس الوقت هو سيتيح لك قدرة الوصول إلى المواقع والمحتوى المحظور على منطقتك. بالإضافة إلى ذلك فهو يدعم ميزة Kill Switch لمنع تسرب بياناتك في حالات انقطاع أو فشل الاتصال وهو مجاني تماماً. قد لا يكون حل مثالي بديل للشبكات الاحترافية مثل Surfshark أو ExpressVPN ولكنه بمثابة مكان جيد للبدء به إذا كنت تبحث عن شيء مجاني يحمي بياناتك وخصوصيتك أثناء تواجدك على الإنترنت.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Infinite Magicraid

هذه اللعبة من نوع تقمص الأدوار RPG وهي شبيهة بمعظم الألعاب من هذا النوع. دورك هو أن تستدعي الأبطال وتتمكن من فتح العديد من الشخصيات ورفع مستوياتهم وترقية مهاراتهم القتالية لمحارية الزعماء الأشد قوة.

السعر : مجاني