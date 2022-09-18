تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – مجموعة مهمة من التطبيقات المميزة والعروض المهمة لا تفوتها!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق سورة الكهف

قراءة سورة الكهف من السنن المهمة التي يجب الحفاظ عليها وخاصةً في أيام الجمعة. تطبيق سورة الكهف مع خاصية التحريك التلقائي و تغيير السرعة و القراءة الليلية، بالإمكان الضغط على الشاشة لإخفاء التحكم. بخلاف قراءة السورة، يمكنك أيضاً استعراض التفسير الخاص بالسورة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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ويدجت شاشة القفل والشاشة الرئيسية Remember

هذا التطبيق عبارة عن ملاحظات لاصقة Sticky Notes يمكن إضافتها إلى الشاشة الرئيسية (وشاشة القفل أيضاً إن كان هاتفك محدثاً إلى iOS 16) سوف تتمكن من كتابة وتصميم ما تشاء من ملاحظات وتثبيتها لتكون أمامك على الدوام.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق مصمم البوسترات والإنفوغرافيك

هو تطبيق عملي يساعدك على تصميم ما تشاء من البوسترات أو الإنفوغرافيك للأغراض الدعائية والتسويق الرقمي والنشر عبر الإنترنت او للأغراض التعليمية، يساعدك أيضاً التطبيق على تصميم الشعارات والمنشورات. كل ذلك بسهولة وفي غضون دقائق لأنه يحتوي على قوالب جاهزة عديدة يمكن التعديل عليها.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق أصوات الطبيعية Nature

هو تطبيق يحتوي على مكتبة من الأصوات الطبيعية المسجلة من الغابات وشواطئ البحار والمحيطات وأوقات هطول الأمطار في أماكن مختلفة من العالم. تساعدك هذه الأصوات على الاسترخاء والهدوء.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق Polaris Office لقراءة وتعديل المستندات

هو تطبيق مميز أو قل مجموعة من التطبيقات في تطبيق واحد فهو يتيح لك قراءة وتعديل مختلف الملفات مثل PDF وملفات الورد والإكسل والباوربوينت مع إمكانية إنشاء الملفات من البداية والاستعانة بقوالب جاهزة وتخزين الملفات على الجهاز أو رفعها على خدمات التخزين السحابي.

السعر : مجاني

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تطبيق المصمم للكتابة على الصور بالعربية

هو تطبيق مميز مهمته الأساسية الكتابة على الصور بخطوط عربية فريدة مع مميزات أخرى مثل التعديل على الصور وإزالة الخلفية وإضافة الملصقات مع مكتبة من صور خلفيات لاستخدامها في المناسبات المختلفة.

السعر : مجاني