شركة Sony تُطلق هاتفها الرائد Xperia 5 VI بمواصفات احترافية وسعر منافس

استضافت الشركة اليابانية حدث عبر الإنترنت من أجل الإعلان عن هاتفها الرائد Sony Xperia 5 IV الذي جاء بشاشة قياس 6.1 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 21:9 ولوحة عرض CinemaWide FHD بمعدل تحديث 120Hz ومسح ضوئي لحساسية اللمس بمعدل 240Hz.
الهاتف الجديد يأتي بمعدل سطوع أعلى بنسبة 50% من الجيل السابق ويتم تشغيله بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen1 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.
تماماً مثل هاتف الجيل السابق، يمتاز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 مدعومة بنظام التثبيت البصري OIS جنباً إلى جنب مع كاميرا واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل 2.5x مدعومة بتقنية OIS.
جميع كاميرا الهاتف تدعم إمكانية تسجيل فيديو HDR بدقة 4K بمعدل 120 إطار في الثانية مع دعم تتبع الكائنات والتركيز التلقائي لبؤرة العين.
جدير بالذكر أن الكاميرا توفر قدرات تقريب سلسة للغاية بحيث من السهل التعديل على طول البعد البؤري أثناء تسجيل الفيديو دون التأثير سلباً على جودة الصورة أو معدل التعتيم بسبب الانتقال من كاميرا إلى أخرى. وقد ذكرت الشركة أن الكاميرا الأمامية هي عبارة عن مستشعر بدقة 12 ميجابكسل قادر على تسجيل فيديو بدقة 4K HDR.
يمتاز الهاتف بمكبرات صوت ستريو Full-Stage ومدعوم بواسطة تقنية reality 360 Audio المخصصة من شركة Sony ويأتي الهاتف مزود بتقنية Dolby Atmos مضبوطة بالتعاون مع شركة Sony Pictures Entertainment.
الشاشة والغطاء الزجاجي الخلفي المصنفر محميان بواسطة طبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus ويحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة. يستمد هاتف Xperia 5 IV طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة التي تدعم الشحن السلكي واللاسلكي السريع.
لسوء الحظ، لا يأتي الهاتف مُرفق بالشاحن أو كابل الشحن في علبة الشراء، مما يعني أنه سيتعين عليك شراء الشاحن والكابل بشكل منفصل على نفقتك الخاصة. وإليكم سعر ومواصفات الهاتف المُعلن عنهما بالتفصيل
سعر ومواصفات هاتف Sony Xperia IV المُعلن عنهما بالتفصيل
- الشاشة: قياس 6.1 بوصة بدقة 2520×1080 بكسل وهي لوحة عرض OLED بنسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 21:9 بمعدل تحديث 120Hz ومعدل أخذ العينات باللمس بسرعة 240Hz وتدرجات لونية DCI-P3 بنسبة 100% محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus
- المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SoC
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 8 جيجابايت رام LPDDR5 وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت وفتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSd بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت كحد اقصى
- نظام التشغيل: أندرويد 12
- شريحة الخط: ثنائي الشريحة مشتركة مع بطاقة microSD
- الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 مدعوماً بتقنية Hyprid OIS و التثبيت الإلكتروني EIS + كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية رؤية مجالها 124 درجة + عدسة تيليفوتو بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 + جميع المستشعرات تستخدم عدسات ZIESS وتدعم إمكانية تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطار في الثانية
- الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 بزاوية رؤية مجالها 84 درجة تدعم تسجيل فيديد بدقة 4K HDR
- الصوت: مقبس 3.5 ملم لسماعات الرأس وسماعات ستريو مزدوجة مدعومة بتقنية Reality 360 Audio وتقنية Dolby Atmos و Qualcomm aptX HD audio
- الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة + مقاومة الماء بتصنيف IP68
- سُبل الاتصال: 5G (sub-6GHz) / 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz / 5GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS, NFC, USB 3.1 Type-C
- البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 30 وات وتدعم الشحن اللاسلكي
- السعر والتوفر: الهاتف متوفر باللون الأبيض والأسود والأخضر ومتاح للطلب في الولايات المتحدة بمبلغ وقدره 999$ دولار أمريكي
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