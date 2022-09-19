شركة Sony تُطلق هاتفها الرائد Xperia 5 VI بمواصفات احترافية وسعر منافس

استضافت الشركة اليابانية حدث عبر الإنترنت من أجل الإعلان عن هاتفها الرائد Sony Xperia 5 IV الذي جاء بشاشة قياس 6.1 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 21:9 ولوحة عرض CinemaWide FHD بمعدل تحديث 120Hz ومسح ضوئي لحساسية اللمس بمعدل 240Hz.

الهاتف الجديد يأتي بمعدل سطوع أعلى بنسبة 50% من الجيل السابق ويتم تشغيله بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen1 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

تماماً مثل هاتف الجيل السابق، يمتاز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 مدعومة بنظام التثبيت البصري OIS جنباً إلى جنب مع كاميرا واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل 2.5x مدعومة بتقنية OIS.

جميع كاميرا الهاتف تدعم إمكانية تسجيل فيديو HDR بدقة 4K بمعدل 120 إطار في الثانية مع دعم تتبع الكائنات والتركيز التلقائي لبؤرة العين.

جدير بالذكر أن الكاميرا توفر قدرات تقريب سلسة للغاية بحيث من السهل التعديل على طول البعد البؤري أثناء تسجيل الفيديو دون التأثير سلباً على جودة الصورة أو معدل التعتيم بسبب الانتقال من كاميرا إلى أخرى. وقد ذكرت الشركة أن الكاميرا الأمامية هي عبارة عن مستشعر بدقة 12 ميجابكسل قادر على تسجيل فيديو بدقة 4K HDR.

يمتاز الهاتف بمكبرات صوت ستريو Full-Stage ومدعوم بواسطة تقنية reality 360 Audio المخصصة من شركة Sony ويأتي الهاتف مزود بتقنية Dolby Atmos مضبوطة بالتعاون مع شركة Sony Pictures Entertainment.

الشاشة والغطاء الزجاجي الخلفي المصنفر محميان بواسطة طبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus ويحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة. يستمد هاتف Xperia 5 IV طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة التي تدعم الشحن السلكي واللاسلكي السريع.

لسوء الحظ، لا يأتي الهاتف مُرفق بالشاحن أو كابل الشحن في علبة الشراء، مما يعني أنه سيتعين عليك شراء الشاحن والكابل بشكل منفصل على نفقتك الخاصة. وإليكم سعر ومواصفات الهاتف المُعلن عنهما بالتفصيل

سعر ومواصفات هاتف Sony Xperia IV المُعلن عنهما بالتفصيل