مشكلة استنزاف بطارية الايفون بعد تحديث iOS 16 – أهم الحلول والنصائح

إذا كنت تعاني من استنزاف بطارية الايفون بعد التحديث إلى iOS 16. فلا تقلق، فأنت لست وحدك وهذه مشكلة قابلة للحل وقد تكون خلفها بعض الأسباب المنطقية. في هذا المقال سوف نتناول أهم أسباب استنزاف البطارية بعد تحديث iOS 16 وكما سنعرض الحلول التي يمكنك تنفيذها لتلافي المشكلة أو تقليل تأثيرها.

استنزاف البطارية بعد iOS 16 .. مشكلة مزعجة ولكن منطقية!

لاشك أن واحدة من أسوأ المشكلات عموماً عند استخدام الايفون هي استنزاف البطارية سريعاً، ﻷنك ستكون بحاجة لشحنها بوتيرة أكثر. في هذه الحالة قد بحاجة إلى مصدر طاقة مباشر بشبك الايفون مباشرة عبر الشاحن في مصدر التيار الكهربي، أو الاعتماد على بنك طاقة “باور بانك” وإذا كنت تعتمد بشدة على الايفون فسوف يؤثر ذلك سلباً على تجربة الاستخدام بشكل واضح.

بفرض أن بطارية الايفون الخاصة بك سليمة تماماً وأن مستوى صحة البطارية Battery Heath مرتفع للغاية وأن أداء البطارية كان جيداً قبل التحديث إلى iOS 16، فلا داعي للقلق ﻷن مشكلة استنزاف البطارية التي تواجهها على الايفون مؤقتة ولا نُبالغ في القول أنها قد لا تحتاج أي تدخل منك وسوف تنحل من تلقاء نفسها.

سابقاً، كنا قد أشرنا في مقالة سابقة إلى أن تحديث iOS 16 لم يؤثر على أداء البطارية في هواتف الايفون المختلفة وفقاً لاختبار بطارية تم إجراؤه باستخدام منصة GeekBench لكننا في التعليقات وجدنا عدة شكاوى من المستخدمين الذي شاركونا تجاربهم بعد التحديث.

لكن ما أسباب ذلك التراجع في أداء البطارية؟ إن حدث ذلك، فهذا ﻷنه بعد التحديثات الكبرى يقوم النظام بإعادة “ترتيب البيت” إن جاز لنا أن نقول، بمعنى أنه يقوم بإعادة ترتيب الملفات على الجهاز “إعادة فهرستها” وكذلك الشروع في تثبيت بعد المكونات في الخلفية كل هذه الأمور وغيرها من شأنها أن تضغط على موارد الجهاز وتستهلك البطارية بشكل أكبر من المعتاد وعادةً ما يستغرق هذا الأمر نحو يومين في المتوسط اعتماداً على حجم وعدد الملفات المخزنة على الجهاز.

لكن ماذا يحدث عندما ينتهي النظام من كل هذا؟ بالطبع تعود البطارية إلى سابق عهدها والأداء المعتاد لها حتى بدون أي تدخل منك. هذا هو المسار الطبيعي الذي تسلكه المشكلة المؤقتة، وإذا استمر وجود المشلكة هذا يعني وجود سبب حقيقي خلف ذلك إما أنت تكتشفه وتحله أنت أو تتولى ابل ذلك.

التأكد أولاُ من صحة بطارية الايفون

يمكنك أن تفعل ذلك بالذهاب إلى الإعدادات Settings > ثم البطارية Battery > ثم حالة البطارية Battery Health، وتعرض لك هذه الشاشة بيانات عن الحد الأقصى لسعة بطارية الايفون حالياً مقارنةً بسعتها عندما كانت جديدة، هذه النسبة تتغير ببطء مع مرور الأيام والشهور وكثرة شحن وتفريغ البطارية. إذا كان هناك انخفاضاً حاداً بها، فهذا سوف يؤثر حتماً على أداء البطارية في العموم بغض النظر عن التحديثات.

تفعيل نمط الطاقة المنخفضة على الايفون

وذلك يتم من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings > البطارية Battery” ثم تفعيل وضع الطاقة المنخفضة Low Power Mode. هذا الخيار سوف يحد من استنزاف بطارية الايفون بعد تحديث iOS 16 إن حدث ﻷنه يقوم بالحد من العمليات التي يجريها النظام في الخلفية بجانب أمور أخرى مثل تقليل سطوع الشاشة والحد من التنزيلات التلقائية والمؤثرات البصرية في الواجهة وبعض الأمور الأخرى.

تطبيقات استنزاف بطارية الايفون

يمكنك التعرف على التطبيقات الأكثر استنزافاً لبطارية الايفون والأكثر استهلاكاً للطاقة عبر الإعدادات Settings > ثم “البطارية Battery” > وفي قسم “استهلاك البطارية Battery Usage” ستجد التطبيقات الأكثر استنزافاً للبطارية مرتبة تنازلياً وبجانب كل تطبيق على حدى نسبة استهلاك البطارية. بإمكانك إزالة أي تطبيقات تستنزف البطارية بشكل غريب (وإعادة تثبيتها مرة أخرى إن كنت بحاجة إليها). لاحظ أنه يجب أن تكون نسبة استهلاك الطاقة متوافقة مع مدة استخدامك للتطبيق.

حلول أخرى

هناك عدة خطوات إضافية يمكنك القيام بها في حالة لم تصلح أي من الخطوات السابقة مثل: