مكافحة الأمراض: اشتبهنا بإصابة حالتين بجدري القرود ونتائج التحاليل سلبية

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنّهم اشتبهوا في إصابة حالتين بمرض جدري القرود، لكن جاءت نتائج تحاليلهما سلبية.

وفي سياق متصل أوضح المركز خلال تقريره الأسبوعي أنّ معاملات تطعيمات الأطفال موجودة في مصرف ليبيا المركزي، وأن مسألة توفرها أصبحت قريبة جدا.

وتابع المركز أن منظومة إدارة الصيدلية في المركز والفروع بدأت في العمل وأن منظومة الرصد والتقصي ستنطلق الأسبوع القادم؛ للتبليغ عم كل الأمراض، مشيرا إلى ان منظومة الشهائد الصحية أنجز منها أكثر من 70%.

وكشف المركز عن إنشاء منظومة للتطعيمات لحل مشاكل تأخر توريدها، مبينا أنّ هناك أكثر من 700 مركز صحي سيتم ربطها إلكترونيا، وستدخل المنظومة نهاية العام الحالي.

واشار المركز إلى أنّ المنظومة ستمكنهم من تتبع كل طعم من لحظة وصوله الأراضي الليبية إلى أن يعطى للطفل، وبهذا يمكن معرفة العدد الكلي لكل طعم مستخدم.

