العملاق الصيني يستعد من أجل الإعلان عن سلسلة Xiaomi 12T هذا الأسبوع!

وفقاً لبعض الشائعات، فمن الواضح أن عملاق التكنولوجيا الصيني، شاومي، يستعد من أجل طرح هواتف سلسلة Xiaomi 12T في الأسواق العالمية خلال شهر سبتمبر الحالي.

حصل كل من Xiaomi 12T و Xiaomi 12T Pro على عدد من الشهادات التجارية الأسبوع الماضي، أهمها شهادة FCC التي تعني أن الهواتف حصلت على الموافقة من أجل إطلاقها في الولايات المتحدة.

في الوقت ذاته، حصلت الهواتف على شهادة NBTS من أجل الطرح في تايلاند، وكذلك شهادة SIRIM الخاصة بقاعدة بيانات وكالة تنظيم سلامة الإلكترونيات في دولة ماليزيا.

من خلال قوائم شهادات الهواتف، يُمكنان إلقاء نظرة على أرقام الطُرز الخاصة بهما. هاتف Xiaomi 12T يحمل رقم طراز 22071212AG، في حين أن هاتف Xiaomi 12T Pro يحمل رقم طراز 22081212UG.

وبالنظر إلى الشهادات التجارية التي حصل عليها الهاتفين فمن المتوقع أن يتم إطلاق كلا الهاتفين في عدد كبير من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة وماليزيا وتايلاند وبالتأكيد بعض دول آسيا الأخرى، ومن المؤكد أن تصل الهواتف إلى بقية المناطق الأخرى في وقت لاحق.

أما بالنسبة للتساؤلات حول مواصفات الهاتفين، فمن المحتمل أن يتم تجهيز هاتف Xiaomi 12T بمعالج ميديا تيك Dimensity 8100 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

سيحتوي هاتف Xiaomi 12T على ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا واحدة أمامية. أبرز الكاميرات هي الكاميرا الرئيسية على ظهر الهاتف التي تحتضن مستشعر بدقة 108 ميجابكسل. وبناءً على الشائعات، فمن المحتمل أن يدعم الهاتف الشحن السلكي بسرعة 67 وات.

أما بالنسبة لهاتف Xiaomi 12T Pro فسيأتي مع دعم شريحتي SIM ودعم لشبكات الجيل الخامس 5G وسيتم تزويده بشاشة قياس 6.67 بوصة AMOLED بدقة +FHD بمعدل تحديث 144Hz وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

ستستخدم شاومي مع هاتف Xiaomi 12T Pro معالج كوالكم الرائد الجديد كلياً Snapdragon 8+ Gen1 SoC مع ذاكرة عشوائية من النوع LPDDR5 وذاكرة تخزينية من النوع UFS 3.1 وسيعمل بواجهة MIUI 13 المستندة على نظام أندرويد 12.

على الأرجح سيستمد الهاتف طاقته من خلال بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات. ولكن للأسف هذه الهواتف لن تدعم الشحن اللاسلكي.