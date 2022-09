فاكهة تقوي نظام المناعة

روسيا – يساعد النظام الغذائي الصحي على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الإصابة بالأمراض، وتعد الفاكهة أحد الخيارات الغذائية الصحية التي يمكنها دعم عمل جهاز المناعة.

وتقول أخصائية التغذية ليزا موسكوفيتز :”إن أفضل فاكهة يمكن تناولها من أجل نظام مناعة أقوى هي الكيوي”.

وتشرح موسكوفيتز: “على الرغم من أن تناول طعام واحد فقط ليس لديه القدرة على القضاء تماما على المرض، إلا أن نظامك الغذائي وعاداتك الغذائية الشاملة يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة لديك وتحسين وقت الشفاء بعد المرض أو العدوى، ربما سمعت أن تناول تفاحة في اليوم يبعدك عن الطبيب، ولكن هناك الكثير من الفواكه الأخرى التي تستحق الإضاءة على فوائدها”.

وتوضح موسكوفيتز أن الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين c ومضادات الأكسدة الأخرى قد تساعد في تقوية جهاز المناعة لديك، وتقول الكيوي هو الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بفيتامين مضاد للأكسدة.

وتضيف موسكوفيتز:” فاكهة الكيوي هي واحدة من المصادر الرئيسية لفيتامين c، وتحتوي حبة كيوي واحدة متوسطة الحجم على 71٪ من كمية فيتامين cالموصى بها يوميا، تقريبا مثل تناول برتقالة كاملة متوسطة الحجم”.

وبحسب موسكوفيتز ارتبط فيتامين c منذ فترة طويلة بتعزيز نظام المناعة الصحي والقوي، ويرجع ذلك إلى قدرته على دعم الوظائف الخلوية المختلفة وتقليل الالتهاب والحماية من الإجهاد التأكسدي.

وتشير دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية، إلى أن فاكهة الكيوي الذهبية ساعدت في تقليل شدة ومدة بعض أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي لدى كبار السن الأصحاء، وزادت الفاكهة أيضا من تركيز فيتامين c في البلازما، وهو محتوى الجسم الكلي من فيتامين c

وتضيف موسكوفيتز: “في النهاية، يعد تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية والغنية بمضادات الأكسدة بما في ذلك الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور أفضل ممارسة لتحسين نظام المناعة”.

المصدر:eatthis

