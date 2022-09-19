ايفون 14 برو – ما هي مشاكل الكاميرا؟

بعد إطلاق هواتف ايفون 14 برو في الأسواق بدأ المستخدمون في تجربتها واختبار المزايا الجديدة وتنزيل تطبيقاتهم المفضلة، ووسط ذلك ظهرت مشاكل متعلقة بالكاميرا.

مشكلة برمجية في الكاميرا مع التطبيقات

أفاد العديد من مالكي هواتف iPhone 14 Pro أن الكاميرا الموجودة على أجهزتهم تبدأ في الاهتزاز بشكل غريب ومريب في تطبيقات الطرف الثالث (التطبيقات التي يتم تنزيلها من المتجر).

تحدث المشكلة في التطبيقات الشائعة مثل تيك توك و سناب شات و انستاغرام وغيرها، ويحدث الاهتزاز فقط عند استخدام الكاميرا المدمجة في هذه التطبيقات، وقد يُصاحب ذلك أيضاً بعض الضوضاء الخفيفة أثناء الخلل.

نظرًا للاهتزاز الذي لا يمكن التحكم فيه، لا يمكن للكاميرا الأساسية في هواتف ايفون 14 برو الجديدة التركيز على العنصر أو الشخص ابمُراد تصويره.

تطبيق الكاميرا الأساسي على أجهزة هواتف ايفون 14 برو لا يُعاني من هذه المشكلة، إنما هي تقتصر فقط على تطبيقات الطرف الثالث المُحملة من متجر الآب ستور كما سبق وأشرنا.

لا تؤثر المشكلة على جميع هواتف iPhone 14 Pro ولكن على عدد كبير منهم بحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات ابل للدعم الفني.

ليس من الواضح إن كانت المشكلة في نظام التشغيل أو في الكاميىا نفسها، لكن على الأغلب هذه المشكلة هي خطأ في نظام التشغيل قابل للحل عبر تحديث لاحق للنظام.

جدير بالذكر أن هواتف ايفون 14 و ايفون 14 برو شهدت وجود مشاكل أخرى في بداية تشغيلها فيما يتعلق بتطبيق فيس تايم والرسائل وتطبيق الصور وبعض المشاكل الأخرى إلا أن ابل سارعت بإطلاق تحديث iOS 16.0.1 لحل هذه المشاكل.

ننوه أيضاً أن بعض مستخدمي هواتف الايفون المتضررة ذهبوا إلى متاجر ابل القريبة منهم وتم تعويضهم بهواتف أخرى جديدة. ربما عليك أن تفعل مثل ذلك في حالة مواجهة كالمذكورة.