واتس اب يختبر ميزة إخفاء حالة المُتصل لجميع المستخدمين!

يختبر مطورو تطبيق واتس اب ميزة جديدة سوف تسمح للمستخدم بإخفاء حالتهم أثناء تواجدهم على الإنترنت. هذه الميزة سوف تتيح لك القدرة على اختيار من يُمكنه رؤيتك ما إذا كنت متصلاً على التطبيق.

سوف تتمكن من تخصيص ميزة “حالة المتصل” بنفس تكوينك لميزة “آخر ظهور”. تماماً كما هو موضح في الصورة السابقة. يُقال أن مطوري تطبيق الدردشة بدأوا في طرح الميزة لبعض المستخدمين على نظام أندرويد من أجل اختبارها. وإذا سارت الأمور وفقاً للخطة الموضوعة، فمن المحتمل أن تبدأ الشركة في طرح الميزة لجميع المستخدمين على نطاق أوسع.

هي ليست المرة الأولى أيضاً، إذ تم رصد الميزة لأول مرة في أوائل شهر يوليو على نظام iOS، ويبدو أن الشركة لا تزال تعمل على تحسينها قبل أن تطرحها لعامة المستخدمين.

وكان قد أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن ميزة “إخفاء حالة المُتصل” على تطبيق واتس اب الشهر الماضي. والآن، أصبحت الميزة قيد الاختبار على نظام أندرويد، مما يعني أننا اقتربنا جداً من رؤيتها على هواتفنا.

بمجرد وصول الميزة لك، ستكون قادراً على تخصيصها من نفس صفحة إعدادات حالة “آخر ظهور” ومن الملاحظ أن قائمة إعداد “آخر ظهور” تم استبدال مُسماها لتصبح “Last Seen and Online” أو التي ستكون بالعربية “آخر ظهور وحالة المتصل” – أو شيء من هذا القبيل.

من أجل الوصول إلى هذه القائمة يتعين عليك النقر فوق أيقونة الثلاث نقاط الرأسية من الركن العلوي الأيسر من الواجهة الرئيسية للتطبيق ثم اختيار الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية ثم “آخر ظهور وحالة المتصل”.

من خلال الصورة التي شاركها سابقاً منتدى مطوري xda-developers يبدو أنك ستكون قادراً على تخصيص حالة المتصل بنفس تكوين حالة “آخر ظهور”.

بمعنى أنه في حالة اختيارك “Same As Last Seen” فسيتم تخصيص حالة المتصل بنفس خيار تخصيص حالة “آخر ظهور” التي تختارها لحسابك.

فإذا حددت الاختيار الأول، فسوف تتمكن جميع جهات اتصالك من رؤيتك عندما تكون متصلاً. أما إذا حددت “نفس حالة آخر ظهور” فسيتم ضبط حالة المُتصل بنفس تكوينك لحالة “آخر ظهور”.

هذه الميزة الإضافية تمنحك مزيداً من الخصوصية لأنك ستكون قادراً على تحديد من يمكنه رؤيتك أثناء نشاطك واستخدامك للتطبيق. فإما أن تمنح الجميع رؤيتك أو تحديد جهات اتصال محددة يدوياً لرؤيتك حالة اتصالك.