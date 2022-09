بعد أيّام من إصداره والتهافت عليه.. اهتزاز وصوت غريب في آيفون 14

بعد أيام من إصداره والتهافت الكبير على شرائه، نشر مستخدمو هاتف آبل الجديد، مقاطع فيديو تُظهر اهتزازا في الكاميرا مع صوت طنين غريب.

وردا على الشكاوى، أكدت شركة آبل أن~ها تعمل على تطوير تحديث لحل المشكلة في «آيفون 14 برو ماكس» لدى التصوير باستخدام تطبيقات خارج منظومة تشغيل الشركة، مثل إنستغرام وسناب شات وتيك توك، وفق موقع «ذا فيرج».

وقال المتحدث باسم شركة آبل، آليكس كريشنر، إنّ الشركة على علم بالمشكلة وإصلاحها سيصدر الأسبوع المقبل، بحسب موقع ذا فيرج.

وأشار موقع ذا فيرج إلى أنها ليست المرة الأولى التي تخضع فيها هواتف آيفون 14 لتحديثات في برمجياتها، إذ أصلحت آبل الأسبوع الماضي، خللا تسبب بعدم وضوح بعض الصور لدى تقريب العدسة عند استخدام خيار «landscape».

