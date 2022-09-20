هذا هو التصميم المتوقع لهاتف سامسونج جالكسي إس 23 ألترا!

وفقاً لتسريب Ice Universe فمن المحتمل أن تأتي سلسلة جالكسي إس 23 بنفس التصميم التي جاءت به سلسلة جالكسي إس 22، مما يعني أن التمييز أو التفرقة بين كلتا السلسلتين سيكون أمراً صعباً للغاية.

يُقال أن الهواتف الرائدة الجديدة ستأتي بنفس التصميم والحجم ومصفوفات الكاميرا التي رأيناها على هواتف جالكسي إس 22، وأن الشركة الكورية لم تقدم على تغيير أي شيء “حرفياً” في الشكل والتصميم الخارجي لهواتف السلسلة.

وذكر المصدر أيضاً أن الثلاثي القادم سيحتوي على نفس الشاشات المستخدمة مع السلسلة السابقة وبنفس الحجم ودقة وتقنيات العرض. هذا يعني أن كل من الطرازين الأرخص ثمناً سوف يحتويان على شاشة +FHD، بينما تحتفظ سامسونج بدقة +QHD فقط من أجل هاتف جالكسي إس 23 ألترا.

جدير بالذكر أن سامسونج استعانت بشاشة +QHD على جميع هواتف سلسلة جالكسي إس 20، ولكنها بدأت في التخلي عن دقة +QHD منذ سلسلة جالكسي إس 21 والاكتفاء بها مع النموذج الرائد الأغلى ثمناً فقط.

علاوة على ذلك، فيُشاع أن هواتف السلسلة ستأتي بنفس الأبعاد والسُمك، ولكن الاختلاف الوحيد البارز سيكون من خلال جعل السلسلة أطول وأعرض بمقدار بضعة أعشار الملليمترات.

سامسونج تسير على خطى آبل حتى بعد السخرية منها لأكثر من مرة

أطلقت شركة آبل مؤخراً هواتف سلسلة ايفون 14 والتي تكونت من أربعة هواتف. يعتبر هاتف ايفون 14 هو نفسه هاتف iPhone 13 ولكن يعمل بأحدث إصدار من نظام iOS بشكل مُسبق.

ومع ذلك، لم تستبدل الشركة أي شيء في مواصفات الهاتف أو من حيث تصميمه الخارجي، البطارية والشاشة والكاميرات، بل وحتى شريحة المعالجة، لم يتغير أي شيء عن هاتف العام الماضي. آبل من الشركات التي تشتهر بعدم اعترافها بضرورة تغيير تصميم أو مظهر الهاتف، ولكن الغريب في الأمر أنها ولأول مرة تستخدم معالج العام السابق مع الرائد الجديد.

سريعاً، خرجت سامسونج للتعقيب على هذا الأمر وسخرت من شركة آبل لبيعها هاتف قديم باسم جديد. ومع ذلك، يبدو أن سامسونج تسير على نفس خطى آبل، وإن لم يكن من حيث المواصفات، فعلى الأقل سيكون من حيث التصميم.

لو تتذكرون منذ عامين عندما سخرت سامسونج من عدم إرفاق سلسلة هواتف آيفون 12 على شاحن مُرفق في العلبة، وبعد بضعة أشهر قليلة سارت سامسونج في نفس الطريقة مع هواتفها الرئيسية.

بالعودة مرة أخرى إلى هواتف جالكسي إس 23، بالتأكيد يتمنى عشاق السلسلة والمنتميين للعلامة التجارية أن تحصل هواتف السلسلة التالية على بعض الترقيات الهامة، وخصيصاً فيما يتعلق بالمواصفات الفنية وقدرات الكاميرا والمعالج.

من المُقرر أن يتم الإعلان عن هواتف جالكسي إس 23 في وقت مبكر من العام القادم، وبالتأكيد سوف نضع أيدينا على عدد أكبر من التسريبات والشائعات خلال الأسابيع القادمة.