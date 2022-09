كشف بعض أضرار مشروبات الطاقة

روسيا – أعلن الطبيب الروسي بافل خوروشيف، أخصائي طب الأعصاب، أن مشروبات الطاقة ضارة بالصحة وتسبب اضطراب دورة النوم واليقظة.

ويشير الأخصائي، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي تناول هذه المشروبات إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، وبالتالي مشكلات في تغذية أنسجة الجسم.

ويضيف، بسبب هذه المشروبات يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل، لأنها تحفز عملية إفراز البول. لذلك لا يُنصح سائقو السيارات بتناول هذه المشروبات.

ويقول، “يأخذ بعض سائقي السيارات هذه المشروبات معهم، لاعتقادهم أنه في حالة شعورهم بالنعاس سيشربون منها ولن يغفوا أثناء قيادة السيارة. ولكن هذا وهم وفكرة خاطئة، لأن خطر التعرض لحادث طريق سيكون أعلى بكثير”.

ويضيف موضحا، بعد فترة من تناول مشروبات الطاقة يشعر الشخص بنشاط، ولكن رد فعله على الطريق لن يكون اعتياديا، حيث يميل إلى زيادة السرعة ومناورات مفاجئة، وهذه تزيد من خطر الحوادث.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

