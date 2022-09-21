دليل شراء ايفون 14 و ايفون 14 برو – السعر و الألوان و مساحة التخزين!

إذا كنت تنوي شراء ايفون 14 / بلس أو ايفون 14 برو / ماكس، فسوف نوفر لك في هذا المقال كافة المعلومات التي تريد معرفتها قبل الإقدام على اقتناء أيٍ من إصدارات ايفون 14 المختلفة، بدايةً من قرار الشراء نفسه ومروراً بأمور أخرى جانبية سوف تؤثر على قرارك مثل سعر هواتف ايفون 14 والألوان المتاحة بها والسعات التخزينية لها وعوامل أخرى.

قبل اتخاذ قرار شراء ايفون 14 أو ايفون 14 برو

قبل أن تٌقدم على شراء ايفون 14 / بلس أو ايفون 14 برو / ماكس عليك أن تسأل نفسك أولاً إن كان الهاتف يستحق الشراء أم لا. كنا قد تحدثنا عن ذلك سابقاً، لكن خلاصة القول في هذا الأمر متوقف على الذي يسأل سؤال ونوع الجهاز الذي يستخدمه في الوقت الحالي قبل الشراء كالآتي:

مستخدم الأندرويد – أفضل خيار متاح أمامه إن كان يود الانتقال إلى الايفون هو اقتناء أحد هواتف ايفون 14 الأحدث ﻷنه سيضمن الحصول على أحدث التقنيات لدى ابل بالإضافة إلى أطول فترة من الدعم الفني والدعم بالتحديثات.

– أفضل خيار متاح أمامه إن كان يود الانتقال إلى الايفون هو اقتناء أحد هواتف ايفون 14 الأحدث ﻷنه سيضمن الحصول على أحدث التقنيات لدى ابل بالإضافة إلى أطول فترة من الدعم الفني والدعم بالتحديثات. مستخدمو إصدارات الايفون الأحدث (مثل ايفون 12 وايفون 13) – لا ننصحهم بالترقية إلى ايفون 14 لعدم وجود فوارق كبرى.

(مثل ايفون 12 وايفون 13) – لا ننصحهم بالترقية إلى ايفون 14 لعدم وجود فوارق كبرى. مستخدمو إصدارات الايفون الأقدم المدعومة بتحديثات ابل (مثل ايفون 8 و ايفون 8 بلس و ايفون X وايفون XR وايفون XS و XS ماكس وكافة إصدارات ايفون 11) – قرار الترقية راجعُ لهم سواء أرادوا ذلك أم لا وفقاً لما يروه مناسباً لهم.

(مثل ايفون 8 و ايفون 8 بلس و ايفون X وايفون XR وايفون XS و XS ماكس وكافة إصدارات ايفون 11) – قرار الترقية راجعُ لهم سواء أرادوا ذلك أم لا وفقاً لما يروه مناسباً لهم. مستخدمو الإصدارات الأقدم الغير مدعومة بتحديثات ابل (سلسلة ايفون 7 و ايفون 7 بلس فما أقدم منها) – ننصحهم بالترقية إلى ايفون 14 أو أي من الإصدارات الأخرى الأحدث.

ما هي الخيارات المتاحة؟ أمامك 4 إصدارات مختلفة!

سلسلة هواتف iPhone 14 مكونة من أربعة إصدارات مختلفة في الاسم والحجم وبعض المواصفات الفنية وكذلك السعر بطبيعة الحال. الإصدارات الأربعة هي:

ايفون 14 – بشاشة 6.1 إنش ومعالج A15 وكاميرا ثنائية ورام 6 جيجابايت.

ايفون 14 بلس – بشاشة 6.7 إنش ومعالج A15 وكاميرا ثنائية ورام 6 جيجابايت.

ايفون 14 برو – بشاشة 6.1 إنش ومعالج A16 وكاميرا ثلاثية ورام 6 جيجابايت.

ايفون 14 برو ماكس – بشاشة 6.7 إنش ومعالج A16 وكاميرا ثلاثية ورام 6 جيجابايت.

ايفون 14 و ايفون 14 بلس هما الإصداران الأساسيان ويتشابهان في التصميم ونوع المعالج والذاكرة العشوائية والكاميرا، أما ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس فهما الإصداران الأرقى والأغلى بمعالج أحدث هو A16 وكاميرا ثلاثية أكثر تطوراً وتصميم جديد للشاشة ونوع رام أسرع.

تصميم و ألوان ايفون 14 و ايفون 14 بلس

تأتي هواتف ايفون 14 و ايفون 14 بلس بنفس التصميم المعتاد على مدار آخر عامين للايفون وهو التصميم المسطح مع بروز للكاميرا الخلفية والهيكل المصنوع من الألومنيوم والجهة الخلفية المغطاة بالزجاج مع دعم مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68. الهاتفان يأتيان مع وجود النوتش التقليدي للشاشة في الجهة الأمامية، وهناك اختلاف في الحجم والبطارية لصالح ايفون 14 بلس ﻷنه يأتي بشاشة 6.7 إنش في مقابل 6.1 إنش لأيفون 14، ويشترك الهاتفان في باقي المواصفات الأخرى.

ألوان ايفون 14 هي نفسها ألوان ايفون 14 بلس، وهم خمسة ألوان كالآتي:

اللون الأزرق

اللون الأحمر Product Red (منتجات ابل حمراء اللون يذهب جزء من أرباحها ﻷغراض خيرية).

اللون الأبيض (تطلق عليه ابل اسم ضوء النجوم أو Starlight)

اللون البنفسجي Purple (يُطلق عليه أحياناً اللون الأروجواني وتسميه ابل ليلكي).

اللون الأسود (تطلق عليه ابل اسم سماء الليل أو Midnight)

بالطبع اختيار اللون راجع لذوقك الشخصي، وكلُ منا له لونه المفضل. إذا كان لون الايفون مهماً بالنسبة لك فعليك اختيار غطاء حماية شفاف فهذا أفضل. وإن لم تكن تكترث للون، فلا يهم أي الألوان تختار فلا فارق في المواصفات الأخرى بينهم.

تصميم و ألوان ايفون 14 و ايفون 14 برو ماكس

هنا الأمر يختلف عن ايفون 14 / بلس. هواتف ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس لا تحمل النوتش التقليدي أعلى الشاشة وإنما ثقب أسود عريض على هيئة كبسولة والأهم من ذلك وجود ما تطلق عليه ابل الجزيرة التفاعلية Dynamic Island وهي خاصية في النظام تتيح استغلال المساحة الموجودة حول الثقب بطريقة مميزة لعرض معلومات مهمة وإشعارات من التطبيقات المختلفة.

هواتف ايفون 14 و ايفون 14 برو ماكس لها تصميم مسطح مع بروز واضح وكبير نسبياً للكاميرا الخلفية الثلاثية. الجهة الخلفية مغطاة بزجاج مطفي غير لامع والهيكل مصنوع من مادة الستانلس ستيل (الفولاذ المقاوم للصدأ) مع دعم خاصية مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68. وأيضاً هناك اختلاف في الحجم والبطارية لصالح ايفون 14 برو ماكس ﻷنه يأتي بشاشة 6.7 إنش في مقابل 6.1 إنش لأيفون 14 برو. الإصداران لهما نفس المواصفات الفنية لكنها أرقى وأحدث من ايفون 14 / بلس ما يجعل الهاتفين أغلى ثمناً.

ألوان ايفون 14 برو لا تختلف عن ألوان 14 برو ماكس حيث يتوفر الهاتفان بأربعة ألوان كالآتي:

اللون البنفسجي الغامق (تسميه ابل ليلكي عميق Deep Purple).

اللون الذهبي.

اللون الفضي.

اللون الأسود (تطلق عليه ابل الأسود الفلكي Space Black).

المساحة التخزينية و سعر ايفون 14 الرسمي بالدولار الأمريكي

تتوفر هواتف ايفون 14 و ايفون 14 بلس بثلاثة سعات تخزينية هي 128 و 256 و 512 جيجابايت، أما هواتف ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس فلها كذلك نفس خيارات مساحة التخزين وتزيد عليها سعة إضافية هي 1 تيرابايت (أي ما يعادل 1024 جيجابايت).

شراء ايفون 14 بالسعة التخزينية المناسبة يجب أن يكون عاملاً مهماً في اعتبارك. بالنسبة لمعظم المستخدمين العاديين، تبدو سعة 128 جيجابايت الأساسية كافية، لكن مع زيادة حجم التطبيقات وعددها والرغبة المستمرة في التقاط الصور ومقاطع الفيديو ذات الجودة العالية ننصحك باقتناء السعات التخزينية الأعلى، حالياً سعة 256 جيجابايت هي الأنسب خاصةً وأنك سوف تعتمد على الجهاز أكثر من عام. السعات التخزينية الأعلى بحجم 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت قد تكون مناسبة لفئة محدودة من المستخدمين.

سعر هواتف iPhone 14 يتحدد بحسب الإصدار ومساحة التخزين، وإليك سعر ايفون 14 الرسمي بالدولار الأمريكي كما أعلنت عنه ابل:

سعر ايفون 14

سعة 128 جيجابايت: 799 دولار أمريكي.

سعة 256 جيجابايت: 899 دولار أمريكي.

سعة 512 جيجابايت: 1099 دولار أمريكي.

سعر ايفون 14 بلس

سعة 128 جيجابايت بسعر 899 دولار أمريكي.

سعة 256 جيجابايت بسعر 999 دولار أمريكي.

سعة 512 جيجابايت بسعر 1199 دولار أمريكي.

سعر ايفون 14 برو

سعة 128 جيجابايت بسعر 999 دولار أمريكي.

سعة 256 جيجابايت بسعر 1099 دولار أمريكي.

سعة 512 جيجابايت بسعر 1299 دولار أمريكي.

سعة 1 تيرابايت بسعر 1499 دولار أمريكي.

سعر ايفون 14 برو ماكس