هونر تعتزم إطلاق هاتفها القابل للطي عالمياً العام المقبل!

أكدت شركة هونر – Honor بشكل رسمي على إنها تعتزم إطلاق هاتفها القابل للطي في الأسواق العالمية وقد أوضحت الشركة متى سيحدث ذلك بالضبط حيث أشارت الشركة خلال حدث IFA في برلين أن هاتف Honor Magic V سيصل إلى جميع المناطق خلال الربع الأول من العام المقبل.

إطلاق هاتف هونر القابل للطي عالمياً العام القادم

أعلنت الشركة خلال حدث IFA المُقام في ألمانيا أنها ستحاول التركيز على إطلاق هاتفين رائدين العام المقبل، الهاتف الأول سيكون هاتف رائد عادي والأخر سيكون هاتف قابل للطي.

هذه الأخبار مثيرة للاهتمام لعدة أسباب. أولاً، يعتبر هاتف Honor Magic V هو أول هاتف ذكي قابل للطي يحمل علامة الشركة التجارية والذي تم إطلاقه في وقت مبكر من العام الجاري بشكل حصري في موطن الشركة الرئيسي، الصين، وهو أمر مؤسف نظراً لأن الهاتف الجديد لديه الكثير ليقدمه لمستخدمي ومحبي الهواتف القابلة الطي.

ثانياً، بهذا الشكل هونر ستضيف المزيد من المنافسة المحتدمة في سوق الهواتف القابلة للطي نظراً لأن سامسونج هي الشركة الوحيدة التي تلتهم هذا السوق بهواتفها القابلة للطي على مستوى العالم.

استطاعت الشركات الصينية إحداث تأثير حقيقي في سوق الهواتف القابلة للطي، ولكن للأسف حتى الآن لم تقرر أي شركة إطلاق هواتفها في الأسواق العالمية.

حيث أطلقت كل من هونر وشاومي وفيفو وأوبو هواتف قابلة للطي استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولكنها لم تشق طريقها إلى السوق العالمية بعد.

تنويه بسيط: قد لا يتم إطلاق هاتف Honor Magic V في الأسواق العالمية، ولكن تعتزم الشركة إطلاق خليفته نظراً لأن ممثل الشركة ذكر أثناء الحديث أن الشركة تعتزم إطلاق هاتفها القابل للطي “التالي” على مستوى العالم.

لسوء الحظ، لم تستعرض الشركة أي تفاصيل حول هاتفها التالي، ولكن من المؤكد أنه سيحتوي على بعض من أفضل المواصفات والتقنيات الحديثة.

لسنا متأكدين مما إذا كانت الشركة تخطط لتشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen2 SoC أم Snapdragon 8+ Gen SoC ولكن بالتأكيد سيكون الأول هو الافضل.

كوالكم لم تُعلن عن معالج Snapdragon 8 Gen2 SoC حتى الآن، ولكن من المُقرر أن يصبح المعالج رسمياً في وقت مبكر من العام المقبل، أو الشهور الأخيرة من العام الحالي. أيضاً لا نعلم ما هو اسم هاتف هونر القادم. على كلِ، من المؤكد أننا سنحصل على مزيد من المعلومات حوله خلال الأسابيع القليلة القادمة.