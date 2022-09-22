ما هي ميزة اكتشاف حوادث السيارات في ايفون 14 ؟

أحد المزايا الفريدة في هواتف ايفون 14 / بلس و ايفون 14 برو/ ماكس هي القدرة على اكتشاف حوادث السيارات تلقائياً والاتصال بخدمات الطواريء. في هذا المقال سوف نتعرف أكثر على هذه الميزة وآلية عملها.

كيف يعمل ايفون 14 على اكتشاف حوادث السيارات؟

تحصد حوادث السيارات آلاف الأرواح كل عام على الطرقات، وبرغم تجهيزات الأمن والسلامة داخل السيارات، تكون هناك حاجة ماسة في بعض الأحيان إلى حضور الطواريء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتأكد من سلامة الأشخاص وعمل الإسعافات الأولية لهم أو نقلهم مباشرةً إلى أقرب مستشفى إن استدعى الأمر.

ما يحدث في كثير من حالات الحوادث أن المصابين يفقدون القدرة على الاتصال بخدمات الطواريء نتيجة فقد الوعي أو صعوبة الحركة بعد الاصطدام، وهما تأتي أهمية ميزة اكتشاف حوادث السيارات في ايفون 14.

ما تفعله هذه الميزة هي أنها سوف تمكن الايفون من اكتشاف وقوع الحادث أثناء تواجد الشخص داخل السيارة، وبعدها سوف يبدأ الهاتف العد التنازلي خلال 10 ثوانٍ للاتصال بخدمات الطواريء في البلد، بإمكان الشخص أن يلغي الاتصال خلال هذه المدة وإن لم يحدث ذلك سيتم الاستمرار والاتصال بالطوارئ والإبلاغ بوقوع حادث عبر رسالة صوتية من الجهاز بها تفاصيل الحادث وموقعه.

آلية عمل خاصية اكتشاف الحوادث في ايفون 14

هذه الخاصية مفيدة للغاية لأنها قد تساهم في إنقاذ حياة إنسان وانتشاله من براثن الموت ولذا فهي تقف ورائها تقنية معقدة نوعاً ما تساعد الايفون على تحليل وإدراك الموقف لاكتشاف الحادث سوف نحاول تبسيطها قدر الإمكان.

سوف يتمكن الايفون من اكتشاف حوادث السيارات من خلال تحليل بعض البيانات كالآتي:

التغير المفاجئ في معدل السرعة : وذلك يمكن قياسه بواسطة حساس جديد للتسارع.

: وذلك يمكن قياسه بواسطة حساس جديد للتسارع. التغير في الضغط الجوي داخل السيارة : نتيجة انتفاخ الوسادات الهوائية.

: نتيجة انتفاخ الوسادات الهوائية. التغير الكبير في اتجاه حركة السيارة : وذلك من خلال حساس الجيروسكوب الأدق.

: وذلك من خلال حساس الجيروسكوب الأدق. وجود أصوات عالية عند الاصطدام: يستطيع التقاطها الميكروفون ويقوم الجهاز بمعالجتها.

أيضاً قامت ابل بتجميع بيانات حوادث السيارات وإجراء حوادث تجريبية وتزعم ابل أنها زودت خوارزميات اكتشاف الحوادث بكمية ضخمة جداً من البيانات تم تجميعها من ما يزيد عن مليون ساعة من القيادة والحوداث الفعلية.

ماذا بعد وقوع الحادثة؟

سوف تقوم هواتف ايفون 14 / بلس وايفون 14 برو / ماكس بعد وقوع الحادث بالاتصال بالطوارئ في بلدك خلال 10 ثوانٍ (يمكن للمستخدم أن يلغي الاتصال إن لم يكن مصاباً ولا يحتاج للطوارئ أو الإسعاف) كما سيقوم الهاتف بإبلاغ جهات اتصال الطواريء الذين قمت بتحدديهم مسبقاً.

الاتصال بالطوارئ عبر الأقمار الصناعية

في حالة وقوع الحادث في منطقة لا توجد بها تغطية من شبكات الاتصال المحمولة عندها سيتم تفعيل خاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية Satellite Connection وهي خدمة فريدة من نوعها لم يسبق لها مثيل على الهواتف الذكية التقليدية. (ميزة اكتشاف الحوادث نفسها سبقت إليها جوجل في هواتف جوجل بكسل).

هواتف ايفون 14 / بلس وايفون 14 برو/ ماكس تمتلك القدرة على إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية لكنك على الأرجح لن تستفيد من تلك الخاصية لعدة أسباب:

هذه الخاصية تعمل فقط في حالات الطوارئ في حالة عدم وجود تغطية من شبكات المحمول.

تعمل الخاصية فقط في دولتي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا (سوف تدعم المزيد من الدول لاحقاً).

لا يمكنك استخدام هذه الخاصية في الأوضاع العادية لاعتبارات الأمن القومي للدول.

هل تعمل ميزة اكتشاف حوادث السيارات في ايفون 14 فعلاً ؟

كل ما سبق جميل للغاية وإبداعي لأقصى درجة، لكن هل تعمل هذه الميزة فعلاً. سيكون من الصعب علينا أن نعرف إلا إذا تم اختبارها وهذا ما فعلته قناة TechRax على اليوتيوب إذ قامت بتصميم حادث اصطدام باستخدام سيارة بدون سائق والنتيجة كانت أن الميزة تعمل بالفعل عند الاختبار.

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