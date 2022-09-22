تسريبات شاومي 13 – إطارات أنحف وشاشة عرض أفضل والمزيد من التغييرات الهامة!

إذا التزمت شركة شاومي بجدولها الزمني المعتاد فمن المتوقع أن يتم كشف النقاب عن سلسلة هواتفها الرئيسية شاومي 13 – Xiaomi 13 في وقت ما خلال شهر ديسمبر من العام الجاري.

لم نرصد الكثير من التقارير حول هذه السلسلة بعد، ولكن بناءً على تسريب جديد، فمن المتوقع أن تأتي السلسلة الجديدة بحواف أكثر نحافة وشاشة عرض أفضل مقارنة بسلسلة هواتف شاومي 12.

هذه المعلومات تأتي إلينا من Digital Chat Station، مُسرب شهير لأخبار الشركات الصينية على منصة Wiebo الصينية. وقد أكد في تدوينته أن هواتف شاومي 13 تمتاز بحواف أكثر نحافة من الجيل السابق، ومع ذلك فهي لا تزال تمتاز بشاشة عرض منحنية. ومن الآمن التكهن بفتحة ثقب مركزية لإيواء كاميرا الصور الشخصية.

ستأتي الشاشة بلوحة عرض AMOLED بدقة +QHD مدعومة بتقنية LTPO، يُقال أن هذه هي لوحة عرض E6 AMOLED من شركة سامسونج.

هذا يعني أن شاومي مُضطرة على استخدام تقنيات تغليق مختلفة من أجل تقليص سُمك حواف هواتف السلسلة، ويُقال أن الشركة سوف تستخدم عملية تغليف يُطلق عليها COP مما يعني أنها مُضطرة على التخلص من جزء من الشاشة من أجل توفير حواف أكثر نحافة.

سلسلة شاومي 13 ستأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen2 وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات

هذه هي كل المعلومات التي شاركنا إياها Digital Chat Station. نحن على يقين بأن هواتف السلسلة الجديدة سوف تستخدم معالج كوالكم التالي الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، Snapdragon 8 Gen2 SoC وقد تكون هي أولى الهواتف الذكية في العالم التي ستستخدم هذا المعالج.

أيضاً من المتوقع أن تدعم هواتف السلسلة تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، ومن المحتمل أن تعتمد الشركة على شريحة Surge P1 من أجل إدارة البطارية.

بفضل شراكتها مع الشركة الرائدة للتقنيات البصرية، Lecia، استطاعت شاومي أن تُطلق إحدى أفضل وأقوى الهواتف الذكية في العالم في قدرات التصوير الفوتوغرافي، وبهذا نقصد هاتف شاومي 12 إس ألترا الحصري للسوق الصينية فقط. ولكن من المتوقع أن يحصل الشيء ذاته على هواتف شاومي 13 المُقدر لها بالوصول للأسواق العالمية.

قد يكون هاتف شاومي 13 ألترا هو أقوى هواتف السلسلة في التقنيات البصرية، ولكن من المؤكد أن يتم دعم جميع هواتف السلسلة بعدسات Lecia. أيضاً ستأتي الهواتف بنظام أندرويد 13 في حال كنت تتساءل.