بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان المصري «هشام سليم»

توفي الفنان المصري هشام سليم، بعد صراع مع مرض السرطان، ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم، الخميس، بعد صلاة العصر بأحد مساجد مدينة 6 أكتوبر.

وكان هشام سليم كان مصابا بسرطان الرئة، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، والسبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة.

ووفقا لجمعية السرطان الأمريكية «ACS» فإنه أكثر شيوعًا عند الذكور، وفي الولايات المتحدة، الذكور السود أكثر عرضة بنسبة 12% للإصابة به من الذكور البيض.

ونشرت الإعلامية إنجى على، مقطع فيديو مع الفنان هشام سليم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث وجهت له رسالة بعد أزمته الصحية التى ألمت به مؤخرا.

