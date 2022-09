ثماني حقائق مهمة ـ قد لا تعرفهاـ عن التفاح!

روسيا – كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف ثماني حقائق مهمة عن التفاح، وأوضح لماذا يجب أن يكون التفاح موجودا في النظام الغذائي لكل إنسان.

– ما حقيقة لمعان التفاح في المتاجر وهل هو ضار؟

يشير مياسنيكوف، إلى أنه عندما تنقل الفواكه من بلدان أخرى يتم تغطيتها بغشاء “شمعي” للحفاظ على نضارتها وجودتها. وهذا الغشاء يحتوي على ثنائي الفينيل. وهذه المادة غير ضارة بكميات قليلة. لذلك يجب على الأقل إزالة هذه المادة الشمعية قبل تناول هذا التفاح.

– هل يجب تقشير التفاح؟

وفقا لمياسنيكوف، لا. لأن القشرة هي الجزء الأكثر فائدة في التفاح. وليس في التفاح فقط، بل في أي فاكهة أو خضار. لأنها مصدر الفيتامينات والألياف الغذائية ومواد مفيدة أخرى.

– أيهما أكثر فائدة؟ التفاح الطازج أم عصير التفاح؟

يقول مياسنيكوف، كقاعدة عامة، إذا أراد الشخص تناول فاكهة ما، فليفعل. لأنه عند عصر الفاكهة بما فيها التفاح يتم تدمير بنيتها وتسحق مكوناتها وهذه تتأكسد بسرعة وتتكون فيها مركبات جديدة ولا تكون مفيدة للصحة.

– يقال إن التفاح المطبوخ أكثر فائدة للصحة من الطازج، فهل هذا صحيح؟

يقول الطبيب، لا هذا ليس صحيحا، قد يكون التفاح المطبوخ ألذ طعماـ ولكنه ليس أكثر فائدة للصحة.

– هل التفاح الأخضر أكثر فائدة من التفاح الأحمر والأصفر؟

يقول مياسنيكوف، في الواقع ليس بينهما أي فرق من حيث الفائدة، لأنها كلها تفاح رغم اختلاف لونها.

– البعض يقول، إن التفاحة المحتوية على الدود هي جيدة. ما رأيك؟

يقول مياسنيكوف، الشيء الذي يمكن أن أقوله بهذا الشأن هو أن هذه التفاحة نمت في ظروف طبيعية من دون مواد كيميائية، ولكن لا يمكنني الجزم بأنها أفضل، وقد أكون مخطئا في هذا المجال.

– هل يمكن للتفاح تعويض نقص الحديد في الجسم؟

وفقا للطبيب، يحتوي التفاح على نسبة بسيطة من الحديد. كما أن الجسم يمتص الحديد من منتجات اللحوم، وعمليا لا يمتصه من الفواكه والخضار. لذلك يعوض النباتيون نقص الحديد بتناول مكملات ومستحضرات الحديد.

– وهل يحتوي التفاح على نسبة عالية من فيتامين С؟

يقول مياسنيكوف، نسبة فيتامين С في التفاح بسيطة وتعادل نصف النسبة الموجودة في البطاطا. ولكن فيتامين С موجود بنسبة عالية في مخلل الملفوف.

ويضيف، “توجد في التفاح مواد عديدة مفيدة. حتى أن البعض يعتبره من العوامل المضادة للسرطان ومخفض لمستوى ضغط الدم وغير ذلك. عموما يجب أن يكون التفاح ضمن مكونات النظام الغذائي لكل إنسان”.

المصدر: فيستي. رو

