الآن يمكنك تحميل خلفيات ايفون 14 بجودة عالية

إذا كنت قد بالفعل بتنزيل تحديث iOS 16 فربما قد لاحظت وجود عدد من الخلفيات الجديدة في النظام، إلا أن ابل خصت هواتف ايفون 14 و ايفون 14 برو الأحدث بعدد من الخلفيات الحصرية، إذا كنت تود الحصول عليها يمكنك تحميلها من هذه المقالة.

هواتف ايفون 14 تأتي بشاشة محسنة عالية الدقة وهواتف ايفون 14 برو تأتي مع شاشة محسنة أكثر تدعم خاصية التشغيل دائماً Always-on display وأيضاً ميزة الجزيرة التفاعلية Dynamic Island بالإضافة إلى خواص أخرى مميزة.

مع الشاشة الجيدة هناك حاجة أيضاً إلى خلفيات مميزة أضافتها ابل إلى هواتف ايفون 14 الجديدة لتكمل بذلك الوصفة المميزة. خلفيات ايفون 14 و ايفون 14 برو هي خلفيات عالية الجودة بدقة تصل إلى 4K.

تحميل خلفيات ايفون 14 / بلس

إذا كنت تبحث عن خلفيات هواتف ايفون 14 الجديدة، فأنت في المكان المناسب. قد لا تود شراء ايفون 14 الآن، لكن يمكنك اقتناء خلفياته على الأقل. الخلفيات التي تقدمها ابل لنا خلفيات ملونة بسيطة التصميم، لكننا نلاحظ اختلافاً بينها وبين خلفيات إصدارات برو من الايفون.

هناك 5 خلفيات جديدة في الإصدارات الأساسية iPhone 14 و iPhone 14 Pro كلها بجودة 4K ويبلغ حجم الواحدة منها نحو 2 ميجابايت تقريباً أو أقل من ذلك، ويمكن تحميلها من خلال هذا الرابط المرفق.

تحميل خلفيات ايفون 14 برو / ماكس

أما بخصوص خلفيات إصدارات برو من ايفون 14 فهي أيضاً متاحة للتحميل وكل واحدة منها أقل من 2 ميجابايت، ونلاحظ وجود خلفيات متوافقة مع لون كل إصدار. الخلفيات عددها 5 أيضاً وهي متاحة كذلك للتحميل من خلال هذا الرابط.