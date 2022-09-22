اسوس تُطلق هواتف الألعاب الثورية ROG Phone 6D بمواصفات فريدة من نوعها

أطلقت شركة أسوس هواتفها الرائدة ROG Phone 6 في شهر يوليو الماضي، واتضح من خلال مراجعاتهم إنها بمثابة هواتف ألعاب ثورية من الطراز الأول.

خلال الأسابيع القليلة الماضية ترددت بعض الشائعات أن الشركة التايوانية تعتزم إطلاق طُرز جديدة من سلسلتها الرئيسي، وبالفعل مؤخراً أطلقت شركة اسوس سلسلة ROG Phone 6D. ومن خلال هذا التقرير سوف نتعرف على مواصفاتهم بالتفصيل وما الذي تقدمه لعشاق ألعاب الهواتف الذكية.

اسوس تُعلن عن سلسلة ROG Phone 6D لعشاق الألعاب

على عكس سلسلة ROG Phone 6 الأساسية، تحتوي سلسلة ROG Phone 6D على شرائح معالجة من شركة ميديا تيك. هذه السلسلة الجديدة تتألف من ثلاثة هواتف وهما ROG Phone 6D و ROG Phone 6D Ultimate وطراز أخير باسم Batman Edition.

للتذكير فقط، هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة اسوس شرائح شركة ميديا تيك مع هواتفها الرائدة. ويبدو للوهلة الأولى أن كلا الهاتفين متشابهين لبعضهما البعض من حيث المواصفات الفنية.

الأكثر أهمية يأتي أولاً. طراز ROG Phone 6D Ultimate يمتاز بما يُسمى بــ AeroActive Portal وهي عبارة عن مفصلة مشقوقة جديدة متوافقة مع AeroActive Cooler من أجل تبريد الهاتف بشكل أفضل. ويتم شحن الهاتف مع مُحلق AeroActive Cooler مُرفق في علبة الشراء.

يختلف الطرازان عن بعضهما البعض من حيث المواصفات

هناك الكثير من أوجه التشابه بين كلا الطرازان. ولكن الاختلاف الوحيد البارز بين كليهما يظهر بوضوح في وزن الهاتفين وسعة التخزين والذاكرة العشوائية.

بالإضافة إلى ما ذكرنا سلفا، وهو أن طراز Ultimate Edition يتم شحنه مُرفقاً بملحق AeroActive Cooler، فيما عدا ذلك فإن الهاتفين متشابهين إلى حد كبير.

ستحصل مع كلا الهاتفين على شاشة قياس 6.78 إنش بدقة +FHD أبعادها 2480×1080 بكسل بمعدل تحديث فائق السرعة يبلغ 165Hz مع دعم مرئيات HDR10 ومعدل أخذ العينات باللمس بسرعة 720Hz وهذه المواصفات ترتقي بتجربة الألعاب إلى حدودها المطلقة. الشاشة على كلا الطرازين محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus.

تم تجهيز كلا الطرازين بمعالج ميديا تيك الرائد Dimensity 9000+ SoC مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت من النوع LPDDR5X.

أما من حيث ذاكرة التخزين الداخلية، فإن الطراز الأساسي يحتوي على ذاكرة تخزينية بسعة 256 جيجابايت، بينما يحتوي طراز Ultimate على ذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت. كلا الطرازين يستخدمان ذاكرة تخزينية من النوع UFS 3.1 عالية السرعة.

يتم شحن الهاتفين بواجهة ROG UI المستندة على نظام أندرويد 12، مع فتحة مزدوجة لشرائح SIM وبطارية عملاقة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 65 وات ويتم بيع الشاحن مُرفق في علبة الشراء مما يعني أنك لست مُضطر على شراء شاحن منفصل، وهذه ميزة رائعة بدأت أغلب الشركات في التخلي عنها مؤخراً.

مواصفات الكاميرا مثيرة للاهتمام

ستحصل على كلا الهاتفين على مستشعر رئيسي IMX766 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 مصحوباً بعدسة واسعة المجال للغاية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 وزاوية رؤية مجالها 125 درجة.

هذا وبالإضافة إلى مستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. بينما يحتوي الجانب الأمامي على مستشعر IMX633 بدقة 12 ميجابكسل من أجل صور السيلفي ومكالمات الفيديو المرئية.

الأخبار الجيدة هي أن الهواتف تحتوي على مقبس لسماعة الرأس، ويحتوي كلاهما على سماعات ستريو أمامية مزدوجة داعمة لتقنية Dirac HD مع مكبرات صوت Cirrus Logic لتعزيز التجربة الصوتية على الهواتف.

كلا الهاتفين يحتويان على مستشعر لبصمات الأصابع يعمل بالموجات الفوق صوتية

على كل من ROG Phone 6 و ROG Phone 6D Ultimate ستجد مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة يعمل بالموجات الفوق صوتية.

يمتاز كلا الهاتفين بأزرار AirTrigger 6 لتحسين تجربة الألعاب وميزة الكشف عن ضغط القبضة. جدير بالذكر أن كلا الهاتفين حصلا على تصنيف IPX4 لمقاومة رذاذ الماء وكلاهما يدعما تقنية شبكات الجيل الخامس 5G واتصال بلوتوث 5.2.

كلا الهاتفين متوفران باللون الرمادي. في حين أن الطراز الأساسي يُباع بمبلغ وقدره 799 جنيهاً إسترليني، إلا أن طراز Ultimate يباع بقيمة 1199 جنيهاً إسترليني.

طراز Batman Edition يحتوي على معالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC ولكنه حصري فقط لمستخدمي الولايات المتحدة الأمريكية.