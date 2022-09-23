أفضل هواتف الاندرويد التي صُممت خصيصاً من أجل اللاعبين في 2022

إذا كنت تبحث عن أفضل هواتف الاندرويد المخصصة للألعاب، فأنت جئت إلى المكان المناسب. لقد شهدت ألعاب الهواتف قفزات كبيرة على مدار العقد الماضي والفضل في ذلك يرجع أساساً لتقنيات الهواتف الذكية الحديثة وشرائح المعالجة الأكثر قوة والتي مهدت الطريق ومنحت اللاعبين القدرة على ممارسة أفضل عناوين ألعابهم المفضلة أثناء التنقل.

عندما يتعلق الأمر بألعاب الهواتف المحمولة، فإن أول ما يخطر على بال المستخدم هي هواتف الأندرويد. استطاعت جوجل أن تجعل من نظام أندرويد نظام الألعاب الأفضل على الإطلاق. وأصبح هناك العديد من عناوين الألعاب المثيرة للاهتمام التي تحظى على إعجاب مستخدمي الهواتف الذكية وعلى نطاق واسع.

سواء كنت تفضل ألعاب السباقات أو ألعاب الحرب أو ألعاب المغامرات أو حتى ألعاب الألغاز أو حتى ألعاب المقامرات، فستجد متجر جوجل بلاي يزخر بملايين الألعاب التي تستحق اهتمامك. ولكن كي تستمتع بممارسة هذه الألعاب يجب أن تمتلك إحدى أفضل هواتف الاندرويد التي صُممت خصيصاً من أجل هذا الغرض.

أفضل هواتف الاندرويد المُخصصة للاعبين

نعم، بالتأكيد، جميع الهواتف الرائدة قادرة على “طحن وتدمير” كل ما يقف في طريقها. ولكن الميزة التي تفتقدها الهواتف الرائدة هي إنها ليست مُجهزة بالكامل مع وضع بالاعتبار تشغيل الألعاب لفترات زمنية طويلة.

بينما على النقيض، تجد هواتف الألعاب تتمتع بأنظمة تبريد احترافية وتحتوي على أزرار مادية مخصصة للألعاب لتحسين تجربة اللعب وإعطاء فرصة أفضل للاعبين من أجل التفوق على خصومهم بالألعاب الشبكية التنافسية.

وبالتالي إذا كنت تبحث عن أفضل هواتف الاندرويد التي صُممت خصيصاً من أجل اللاعبين في عام 2022، فستجد هذه القائمة البسيطة تضم ثلاث هواتف فقط هي الأفضل والأكثر إثارة للاهتمام، وبكل تأكيد اختيارك لأي منها سيكون خيار حكيم ومثالي وسوف تشكرنا على ذلك لاحقاً.

هاتف OnePlus 10 Pro

هاتف OnePlus 10 Pro ليس هاتفاً مخصصاُ للألعاب فحسب، وإنما هو واحد من أفضل هواتف الأندرويد الرائدة التي تم إطلاقها خلال عام 2022 على الإطلاق. على الرغم من أنه هاتف رائد تقليدي، إلا أنه يحتوي على نظام تبريد احترافي ساعده على تحقيق أفضل النتائج في جميع المراجعات أثناء تشغيل الألعاب.

استطاع هاتف OnePlus 10 Pro أن يتفوق على جميع المنافسين بفضل أداؤه الثابت داخل أشرس وأفضل عناوين الألعاب الثقيلة التي تتطلب أكبر قدر من موارد الهاردوير.

أما من ناحية المواصفات الفنية، فهو يحتوي على شاشة عملاقة قياس 6.7 إنش بلوحة عرض AMOLED بدقة +QHD تجعلك تستمتع بجميع ألعابك.

ومن خلال مراجعات مواقع الطرف الثالث، استطاعت بطارية الهاتف أن تصمد حتى 13 ساعة من التشغيل المتواصل، وهي فترة زمنية لا بأس بها على الإطلاق.

تم تجهيز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen1 SoC من شركة كوالكم التي سمحت بالقدرة على تحقيق أفضل النتائج داخل الألعاب الثقيلة ومهدت القدرة على التعامل مع المهام المتعددة بشكل لم يسبق له مثيل.

يتمتع الهاتف بوزن خفيف للغاية وشاشته تدعم معدل تحديث 120Hz وأصبح سعره في متناول العديد من عشاق ألعاب الهواتف الذكية. لذا، فهو أفضل هاتف يستحق الشراء في عام 2022 خاصة وأنه يتمتع بتصميم أنيق وبسيط خالي من أي بهرجة قد تجعلك تشعر بالإحراج أثناء استخدامه في الحرم الجامعي.

هاتف ASUS ROG Phone 6

أطلقت شركة اسوس مؤخراً سلسلة ROG Phone 6D والتي تتألف من ثلاثة هواتف. اثنان منهما يحتويان على معالج Dimensity 9000+ SoC من شركة ميديا تيك. بينما طراز Batman Edition هو الوحيد الذي يحتوي على معالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC. ولكن هذا الأخير حصري فقط للولايات المتحدة الأمريكية.

هذا يجعلنا نعود بأدراجنا لتفضيل السلسلة الأساسية ROG Phone 6 وتفضيل هاتف ROG Phone 6 Pro الذي يمتاز بمعالج Snapdragon 8 Gen1 SoC.

بفضل هذا المعالج، ستستمتع بتجربة لعب مثيرة خالية من أي تباطؤ أو تأخير مهما طالت جلسات اللعب الخاصة بك. هذا الهاتف مُصمم خصيصاً للاعبين ويحتوي على نظام تبريد عالي الجودة للحفاظ على بقاء أداؤه ثابت ومستقر أثناء جلسات اللعب الطويلة.

من خلال المراجعات اتضح لنا أن هذا الهاتف قادر على المواصلة لمدة 15 ساعة من التشغيل المتواصل وهي فترة زمنية مثيرة للإعجاب بالنظر إلى الهواتف الرائدة التي لا تستطيع العمل لأكثر من 10 ساعات فقط. للأسف سعر الهاتف مرتفع ولكنه صفقة رائعة لعشاق الألعاب الذين لا يفضون استبدال الهاتف بين كل عام والأخر.

يتمتع الهاتف بالعديد من خصائص الألعاب الاحترافية والأزرار المادية التي تعزز من تجربة اللعب، ويحتوي على سماعات ستريو مزدوجة ستجعلك في غنى عن استخدام السماعات اللاسلكية، ويقدم كل ما يتمناه أي مستخدم عاشق لألعاب الهواتف الذكية بوجه خاص.

هاتف Black Shark 5 Pro

Black Shark هي علامة تجارية تابعة لشركة شاومي الصينية متخصصة فقط في إنتاج وتطوير هواتف الألعاب، مما يعني أنك في أيدي أمينة إذا اتخذت قرارك النهائي بشراء أي من أجهزتها.

يحتوي الهاتف على شاشة بنفس حجم شاشة هاتف ASUS ROG Phone 6 التي يبلغ قياسها 6.8 إنش ولكن هاتف Black Shark 5 Pro يحتوي على لوحة عرض OLED بدلاً من AMOLED.

أيضاً يعمل الهاتف بنفس المعالج وهو Snapdragon 8 Gen1 SoC من شركة كوالكم. وبالتالي ستستطيع تشغيل جميع ألعابك الحديثة والاستفادة من معدلات التحديث فائقة السرعة بفضل معدل الإطارات المرتفع الذي يمكنك تحقيقه بداخل جميع الألعاب.

لدينا تحفظ وحيد على عمر البطارية حيث لم يستطع الهاتف تجاوز 11 ساعة من زمن التشغيل المتواصل، ولكن في رأيي الشخصي، هي لا تزال فترة زمنية كافية جداً للاستمتاع بألعابك المفضلة بدورة شحن واحدة.

هذا الهاتف مخصص للألعاب تحديداً مما يعني أنه يمتاز بنظام تبريد احترافي يساعد الهاتف على الصمود والعمل بأفضل أداء ممكن لأطول فترة زمنية ويحتوي على مجموعة من الأزرار المادية الإضافية التي تحسن من تجربة اللعب. إذا قررت شراء هذا الهاتف فلن تندم على قرارك هذا في أي وقت قريب.