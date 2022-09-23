إطلاق تحديث iOS 16.0.2 لإصلاح مشاكل في الايفون

قامت ابل رسمياً بإطلاق تحديث iOS 16.0.2 وهو تحديث فرعي موجه لكافة هواتف الايفون وهدفه الأساسي حل المشاكل في إصدارات مختلفة من الايفون بعد تحديث iOS 16.

تحديث iOS 16.0.2 سوف يتعامل مع عدة مشاكل في هواتف الايفون تم رصدها خلال الأيام القليلة الماضية بعد إطلاق تحديث iOS 16 وكذلك بعد إطلاق هواتف ايفون 14 في الأسواق ووجودها بين أيدي المستخدمين.

يعتبر تحديث iOS 16.0.2 هو التحديث الفرعي الثاني الذي تطلقه ابل لنظام iOS 16 ويأتي بعد نحو أسبوع تقريباً من إطلاق التحديث الفرعي الأول iOS 16.0.1 والذي كان موجهاً فقط لهواتف ايفون 14 دون غيرها.

ما المشاكل التي يحلها التحديث؟

هناك عدة مشاكل يحلها هذا التحديث وفقاً لما ذكرته ابل ومنها على سبيل المثال:

حل مشاكل الكاميرا في هواتف ايفون 14 برو / ماكس في بعض التطبيقات الخارجية إذ كانت الكاميرا تعاني من الاهتزاز والتشوش عند التقاط الصور منها.

حل مشكلة الشاشة السوداء عند بدء تهيئة الايفون للاستخدام.

حل مشكلة تكرار ظهور نافذة طلب الإذن لعمل النسخ واللصق بين التطبيقات.

حل مشكلة اختفاء خاصية التعليق الصوتي بعد إعادة تشغيل الايفون.

حل مشكلة اللمس على بعض هواتف ايفون X وايفون XR وايفون 11 بعد تصليحها.

كيفية التحديث إلى iOS 16.0.2

هذا التحديث مهم للغاية ﻷنه يقوم بإصلاح بعض المشاكل التي تؤثر سلباً على تجربة الاستخدام، سواء عند استخدام هواتف ايفون 14 ﻷول مرة، أو بعد التحديث إلى iOS 16.

لا يضيف هذا التحديث مزايا أو إضافات واضحة للنظام بخلاف ما سبق ذكره، عادةً الإضافات ستكون مع تحديث iOS 16.1 أو ما بعده من تحديثات لاحقة.

تحديث iOS 16.0.2 ليس كبير الحجم، فقط يبلغ حجمه نحو 350 ميجابايت، ويمكن تحميله بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software updates لتنزيل التحديث وتثبيته وإعادة تشغيل الايفون. ونحن هنا من موقعنا ننصحك بالمسارعة في تنزيل هذا التحديث.

هل أصلح هذا التحديث المشاكل الموجودة لديك على الايفون؟