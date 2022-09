ماذا تعني رؤية “هالات” حول الأضواء؟

إنجلترا – كشف أحد الخبراء أن رؤية “الهالات” حول الأضواء قد تكون علامة على أنك تعاني من حالة معينة في العين، تسمى الغلوكوما.

والغلوكوما (الزرق) هي أحد الأسباب الرئيسية للعمى في العالم. وفي حين أنها يمكن أن تكون في البداية دون أعراض، إلا أن هناك علامات تحذيرية يمكن ملاحظتها مبكرا.

وتحدث الغلوكوما عندما يتلف العصب البصري ويمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر إذا لم تعالج على الفور.

وأوضح جايلز إدموندز، مدير الخدمات السريرية في Specsavers، أن “الغلوكوما هي حالة شائعة في العين حيث يتلف العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ. وعادة ما تحدث بسبب تراكم السوائل في الجزء الأمامي من العين، ما يزيد الضغط داخل العين. ويمكن أن تؤدي الغلوكوما إلى فقدان البصر إذا لم يتم تشخيصها وعلاجها مبكرا. ولكن، على الرغم من أن أي رؤية فقدت بسبب الغلوكوما لا يمكن استردادها، بالتشخيص المبكر والمراقبة الدقيقة والعلاج المنتظم، فإن معظم الناس يحتفظون ببصرهم مدى الحياة”.

وهناك نوعان من الغلوكوما: الغلوكوما المزمنة (الزرق المزمن) والغلوكوما الحادة (الزرق الحاد).

وأوضح إدموندز: “مع الغلوكوما المزمنة، يمكن أن يكون فقدان البصر دقيقا جدا في البداية ويحدث بعيدا عن الرؤية المركزية، ويتقدم ببطء للداخل، نحو الرؤية المركزية الخاصة بك وإلى الخارج إلى المحيط”.

وتابع: “لن يدرك معظم المرضى هذا الفقد البصري بسبب الطريقة التي تتداخل بها مجالات الرؤية بالعينين، لتعويض بعضها البعض. والطريقة التي يكتشفها طبيب العيون الخاص بك هي من خلال استخدام اختبار المجال البصري. وفي هذا الاختبار، ستظهر لك سلسلة من النقاط الضوئية وستُسأل عن النقاط التي يمكنك رؤيتها. ويمكن أن تكون أي نقاط عمياء دقيقة للغاية (التي ربما لن تكون على دراية بها)، مؤشرا على الحالة”.

لكن المرضى الذين يعانون من الغلوكوما الحادة يمكن أن يروا “هالات” حول الأضواء ويعانون من عدم وضوح الرؤية.

وقال إدموندز: “الغلوكوما الحادة غالبا ما تكون مفاجئة ومؤلمة”.

وإذا كنت تعتقد أنك مصاب بمرض الغلوكوما، فعليك حجز موعد مع أخصائي العيون الخاص بك في أقرب وقت ممكن.

وتشمل العلاجات الشائعة للغلوكوما قطرات العين، ومع ذلك، تتوفر خيارات أخرى مثل الجراحة والعلاج بالليزر.

وهناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالغلوكواما (أو الزرق)، بما في ذلك:

– تاريخ العائلة: النوع الأكثر شيوعا من الغلوكوما، هو الغلوكوما الوراثية. وإذا كان أفراد عائلتك المباشرون مصابين بالمرض، فأنت في خطر أعلى بكثير من باقي السكان.

– العمر: تصبح الغلوكوما أكثر شيوعا مع تقدم العمر. ويرتفع خطر الإصابة بها من نحو اثنين من كل 100 فوق سن الـ40، إلى أكثر من واحد من كل 20 لمن هم في سن الـ80 وما فوق.

– ضغط الدم: في حين أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى زيادة في ضغط العين، فإن انخفاض ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى عدم كفاية إمدادات الدم إلى العصب البصري ما قد يسبب مشاكل أيضا.

– العرق: الأشخاص من أصل إفريقي كاريبي وشرق آسيوي لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالغلوكوما مقارنة بمن هم من أصل أوروبي.

المصدر: إكسبريس

