ما هي أبرز عيوب ايفون 14 و ايفون 14 بلس؟

هذا المقال مختلف، ﻷننا لن نتناول مواصفات ايفون 14 / بلس كما لن نسرد المزايا الخاصة بها، وإنما سوف نركز على أهم عيوب ايفون 14 و ايفون 14 بلس والتي يجب وضعها جنباً إلى جنب مع المزايا قبل اتخاذ قرار الشراء.

أهم عيوب ايفون 14 و ايفون 14 بلس

نفس التصميم .. نفس منفذ الشحن

لا يختلف تصميم هواتف ايفون 14 وايفون 14 بلس عن تصميم العام الماضي في شيء ولا العام الذي يسبقه أي هواتف ايفون 12 و 13.

هي نفس فلسفة التصميم بلا اختلافات تذكر ومنها منفذ الشحن الذي لا يزال على حاله من نوع Lightning. إذا كنت تبحث عن تصميم جديد عليك أن تتجه لإصدارات برو أو تنتظر للعام المقبل مع هواتف ايفون 15.

الشاشة رائعة ولكن كلاسيكية

شاشة ايفون 14 وايفون 14 بلس مثالية من ناحية الجودة ودقة الألوان والمحتوى المعروض لكنها تبدو كلاسيكية للغاية مع معدل تحديث الشاشة التقليدي 60 هيرتز ووجود النوتش أعلى الشاشة وعدم دعم التقنيات الأحدث مثل معدل الشاشة الأعلى والشاشة الدائمة، هذه التقنيات نجدها في إصدارات ايفون 14 برو.

نفس معالج العام الماضي

تأتي هواتف ايفون 14 وايفون 14 بلس بنفس معالج السنة الماضية وهو معالج ابل A15 ، بالرغم أن المعالج محسن قليلاً إلا أنه لا يزال متفوقاً من ناحية الأداء على أحدث معالجات كوالكوم. معالج ابل A16 موجود فقط في هواتف ايفون 14 برو لكن الملاحظ أم حجم الرام زاد إلى 6 جيجابايت بدلاً من 4 جيجابايت.

لا وجود لكاميرا مكبرة

تحتوي هواتف ايفون 14 وايفون 14 بلس على كاميرا ثنائية واحدة أساسية والأخرى واسعة المجال، ولا وجود لكاميرا مكبرة لتكبير الصور تكبيراً بصرياً كما هو الحال في هواتف ايفون 14 برو.

الشحن لايزال بطيئاً .. نسبياً

هذا من عيوب ايفون 14 الواضحة. أولاً، لا يوجد شاحن أصلاً في علبة الشراء وسوف تضطر إلى شراء شاحن أو استخدام أي من شواحن الايفون لديك. عند شحن الهواتف، سوف يستغرق الهاتف نحو 30 دقيقة للوصول إلى نسبة شحن 50% وهذا أبطأ مقارنة بهواتف أخرى.

السعر

يبدأ سعر ايفون 14 من 799 دولار أمريكي بينما يبدأ سعر ايفون 14 بلس من 899 دولار أمريكي لسعة 128 جيجابايت والسعر سوف يزيد 100 دولار عند مضاعفة السعة التخزينية. قد يُعتبر السعر غالياً بالنسبة للبعض ولا يتناسب مع الميزانية الخاصة بهم، لذا ربما عليهم التفكير في بدائل أرخص.

بين عيوب ايفون 14 ومزاياه .. هل يستحق الشراء؟

قبل شراء ايفون 14/ بلس عليك أن توازن بين المميزات والعيوب قبل اتخاذ قرار الشراء. إن كانت قد أعجبتك مميزات الهاتف وليست لديك مشكلات مع العيوب وأنت تتقبلها، حينها يمكنك الشراء.

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