أضافت شركة “آبل” الأمريكية، اللغة الأمازيغية وجعلتها متاحة ضمن خيارات اللغات المعتمدة في نظام تشغيلها الجديد.

وبعد 10 سنوات من إدراجها في الحاسوب، أضافت “آبل” أمازيغية المغرب والجزائر لنظام التشغيل “آي أو أس 16” الذي أطلقته مؤخرا بحيث أصبح بإمكان الناطقين بالأمازيغية بالمغرب والجزائر إضافة حروف “تيفيناغ” للوحة المفاتيح الخاصة بأجهزة “آبل” بمختلف أنواعها.

واعتمد عملاق التكنولوجيا الأمريكية “آبل”، اللغة الأمازيغية عبر خيارين، خيار اللغة الأمازيغية المعيارية المغربية بحرفها “تيفيناغ”، والتي تم تقعيدها من طرف الأساتذة الباحثين وعلماء اللسانيات في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وخيار أمازيغية الأطلس المتوسط المغربي مع اعتماد الحروف اللاتينية.

The post «آبل» تُضيف اللغة الأمازيغية في نظام تشغيلها الجديد appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا