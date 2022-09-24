أهم عيوب ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس

كنا قد تطرقنا إلى أبرز عيوب ايفون 14 وايفون 14 بلس في مقالة سابقة بعد التطرق إلى المميزات، بنفس الطريقة سوف نتطرق إلى أبرز عيوب ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس وهي الإصدارات الأرقى والأغلى.

في الحقيقة سوف تجد العيوب هنا أقل لأن إصدارات برو هي أغلى ثمناً وأغنى بالمزايا والتجهيزات وأرقى في المواصفات الفنية. كل شيء هنا هو الأحدث والأسرع والأقوى مقارنة بأي ايفون آخر صدر هذا العام أو سابقاً.

هنا ستجد أشياء أفضل تبرر السعر الأغلى مثل المعالج الأحدث A16 والكاميرا الثلاثية ومزايا أفضل في الشاشة وبطارية أطول وغير ذلك.

التصميم .. تغيير بسيط ولكن هام

في هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس ستجد أن التصميم الخارجي للوهلة الأولى لا يختلف كثيراً عما هو معتاد من حيث البروز الخلفي للكاميرا وفلسفة التصميم الإجمالية لكنك سوف تلاحظ إزالة النوتش واستبداله بثقب عريض لكن ليس هه القصة كاملة، فهذا الثقب مع النظام يشكل ما تطلق عليه ابل الجزيرة التفاعلية لعرض معلومات وإشعارات مهمة لمختلف التطبيقات.

السعر غالٍ في مقابل الأفضل!

أسعار هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس هي الاغلى ثمناً ويبدأ سعرها من 999 و 1099 دولار أمريكي على الترتيب لسعة 128 جيجابايت مع زيادة تصاعدية مع زيادة السعة التخزينية. نحن هناك نتحدث عن هواتف من الفئة الراقية الأغلى ثمناً في السوق لكن هناك ميزة أنها تفقد القليل من قيمتها بمرور الزمن مقارنةً بهواتف أخرى.

الشاحن والشحن

لا يوجد أصلاً في علبة الشراء رغم ارتفاع الثمن، كما أن الشحن ليس الأسرع. أمامك نحو ساعة ونصف تقريباً حتى يتم شحن الهواتف في المقابل هناك هواتف اخرى منافسة في نفس الفئة يتم شحنها في أقل من نصف ساعة، إضافة إلى ذلك لا يزال منفذ الشحن هو Lightning وليس Type C. قد يكون ذلك من أبرز عيوب ايفون 14 وايفون 14 برو ماكس.

ترقية الكاميرا

كاميرا ايفون 14 وايفون 14 برو ماكس قد تكون الأفضل في سوق الهواتف الذكية لكن مقارنةً بإصدارات العام ليس التغير كبيراً للغاية كما تدعي ابل. إن كنت تمتلك ايفون 12 برو أو ايفون 13 برو لن ترى فارقاً كبيراً. لاحظ أننا هنا نتحدث عن ترقية الكاميرا وليست الكاميرا نفسها.

