هونر تعلن عن هاتفها المُنتظر Honor X40 – هل يستحق كل هذا الانتظار!

هاتف هونر المنتظر Honor X40 أصبح هنا أخيراً. لقد كنا نراقب تسريبات هذا الهاتف على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ولم نكن متأكدين مما هو قادر على تقديمه لمستخدمي الأندرويد. ولكن اليوم أصبح كل شيء واضح وضوح الشمس ويُمكن للمستخدم اتخاذ قراره بنفسه. دعونا نتعرف على سعر ومواصفات هاتف Honor X40 بالتفصيل من خلال هذا التقرير.

عندما يتعلق الأمر بالتصميم، يأتي الهاتف بحواف نحيفة للغاية وشاشة منحنية. على ظهر الهاتف توجد دائرة كبيرة على شكل حرف O بداخلها شعار علامة Matrix. الدائرة فارغة تماماً من المنتصف، بينما تحتوي أطراق الدائرة على جميع مستشعرات الكاميرا الخلفية.

سعر ومواصفات هاتف Honor X40

هذا التصميم الجديد مثير للاهتمام وفريد من نوعه إذ يسمح بسهولة التعرف على الهاتف حتى وإن تم وضعه داخل حشد مكون من عشرات هواتف الأندرويد الجديدة.

جميع أزرار الهاتف المادية متواجدة على الجانب الأيمن، ويُمكن إيجاد شعار العلامة التجارية في الجزء الخلفي الأسفل من الهاتف. على الرغم من كونه هاتف متوسط المدى، أي يستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة، إلا أنه يحتوي على مواصفات ممتازة جداً.

يمتاز الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.67 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz تدعم معدل تعتيم مرتفع يبلغ PWM 1920 مع نسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 20:9.

تم تجهيز الهاتف بواسطة معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 695 SoC وهو معالج 5G، مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 جيجابايت. بالتأكيد هذا الهاتف سيقدم أداء جيد مع جميع ألعاب الهواتف الذكية الحديثة. يحتوي الهاتف على خيارين مختلفين من سعة التخزين الداخلية والتي تتضمن 128 أو 256 جيجابايت.

يحتوي الهاتف على فتحتين لشرائح SIM ويعمل بواسطة واجهة Magic UI المستندة على نظام أندرويد 12 ويدعم اتصال بلوتوث 5.1 وشبكات الجيل الخامس.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 40 وات. للأسف الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي أو الشحن اللاسلكي العكسي، ولكن هذا أمر متوقع بالنظر إلى الفئة السعرية التي ينتمي إليها الهاتف.

بالنسبة للبصريات فيمتاز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مصحوبة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4. للأسف غابت عن الصورة عدسة واسعة المجال. الجانب الأمامي يحتوي على مستشعر بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0.

يشتمل الهاتف على منفذ USB من النوع C من أجل الشحن ونقل البيانات، وهناك ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة. ويزن الهاتف 175 جرام فقط وهو وزن رائع جداً بالنظر إلى سعة البطارية التي يحتوي عليها.

يتوفر الهاتف بعدة خيارات من الألوان تشتمل على الأسود والأخضر والفضي ويتم بيعه في الصين بمبلغ وقدره 1499 يوان صيني أي ما يعادل 328$ دولار أمريكي.