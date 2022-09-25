جالكسي زد فولد 3 و زد فليب 3 يتلقيان تحديث One UI 4.1.1

تلقى مؤخراً كل من جالكسي زد فليب 3 وجالكسي زد فولد 3 تحديث One UI 4.1.1 من سامسونج في الولايات المتحدة. هاتف جالكسي زد فولد 3 يتلقى التحديث المستند على نظام Android 12L المُخصص للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة.

هذا التحديث وصل بالفعل إلى كلا الهاتفين في الأسواق الأوربية خلال الأسبوع الماضي، واليوم صدر التحديث لمستخدمي الثنائي في الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يشق طريقه إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

تحديث One UI 4.1.1 هو أحدث نسخة من واجهة برنامج سامسونج المُخصصة المستندة على نظام أندرويد 12 والتي تم طرحها مؤخراً على كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4.

وعملت الشركة خلال الأسابيع الماضية على ضم مجموعة كبيرة من أجهزة سامسونج جالكسي للحصول على التحديث الجديد من واجهة One UI، بما في ذلك سلسلة جالكسي إس 22 وسلسلة جالكسي تاب إس 8 وسلسلة جالكسي تاب إس 7.

ومؤخراً، انضم كل من جالكسي زد فولد 3 و زد فليب 3 على الحفلة. هاتف جالكسي زد فولد 3 يحصل على تحديث One UI 4.1.12 في الولايات المتحدة وهذا التحديث مستند على نظام Android 12L.

في حال كنت لا تعلم، تم تطوير نظام Android 12L من جوجل من أجل تحسين تجربة الاستخدام على الشاشات الكبيرة مثل الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي الكبيرة مثل هواتف جالكسي زد فولد.

يضمن نظام التشغيل الجديد لهذه الأجهزة ميزة شريط المهام الدائم الذي يسمح بالتبديل بين التطبيقات الأكثر استخداماً بسهولة، وميزة الإيماءات الجديدة، وتقسيم الشاشة بشكل أفضل، ووضع النوافذ المنبثقة والمزيد غير ذلك.

على هذا النظام يمكنك تثبيت أكثر من تطبيق واحد لكي يتم فتحهما في وضع تقسيم الشاشة بنقرة زر واحدة. من المؤسف أن هذه الميزات ليست من نصيب هاتف جالكسي زد فليب 3.

تحديث One UI 4.1.1 يشتمل على عدد كبير من الميزات التي يُمكن أن تستفيد منها الهواتف العادية الأخرى، مثل ميزة استخراج النصوص من الصور الجديدة من خلال نسخ النص ولصقه في أي من تطبيقاتك الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تقترح الواجهة إجراءات سياقية ذات صلة بالمحتوى الذي يحاول المستخدم كتابته. فعلى سبيل المثال إذا كنت تحاول كتابة رقم هاتف، فستتمكن من إجراء المكالمة الهاتفية مباشرةً من هناك دون الحاجة إلى فتح تطبيق الهاتف.

علاوة على ذلك، حصل هاتف جالكسي زد فليب 3 مع الواجهة الجديدة على أنماط جديدة للساعة وخلفيات متحركة أكثر روعة وجمالاً وثيمات متعددة للشاشة الثانوية.