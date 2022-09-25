ما الذي نتوقعه من ابل مع ايباد برو 2022 ؟

اقترب الإعلان عن أجهزة ايباد برو 2022 المنتظر قدومها في شهر أكتوبر. وتعتبر أجهزة ايباد برو هي الأقوى من بين سلاسل الايباد المختلفة، وربما الأفضل في سوق الأجهزة اللوحية عموماً.

هناك عدة أشياء نتوقع من ابل إضافتها في سلسلة ايباد برو لعام 2022 ومنها ما يلي:

معالج M2

أجهزة ايباد برو العام الماضي أتت بمعالج M1 القوي ومع أجهزة ايباد برو لعام 2022 المنتظرة سوف تحمل على الأغلب معالج M2 الأقوى بنحو 20% عن معالج M2 وتستخدمه ابل أيضا في أجهزة ماك بوك.

الشحن اللاسلكي والشحن العكسي

قد تضيف ابل خاصية الشحن اللاسلكي المعروفة باسم ماجسيف MagSafe إلى أجهزة الايباد بعد ان ظلت حكراً على هواتف الايفون لسنوات.

من أجل هذه الإضافة، الشحن اللاسلكي العكسي كذلك سوف يكون مؤمناً لإمكانية وضع الايفون أو سماعات ابل أو ساعتها الذكية على الجهة الخلفية للايباد لو تم إضافة ههذ التقنية.

قلم جديد من ابل

قلم ابل هو أحد أنجح الإكسسوارات على الإطلاق، فهو يتيح لمالكي أجهزة الايباد الكتابة والرسم بدقة عالية مع درجة حساسية فائقة ربما تتفوق على أي جهاز آخر حتى ولو كان يدعم قلماً ذكياً.

مع أجهزة ايباد برو لعام 202 قد تكشف ابل عن جيل جديد من القلم المميز Apple Pencil أكثر تطوراً من أجل تجربة الكتابة والرسم أفضل.

الترقية إلى ايباد برو 2022؟

قد لا يكون هناك فارقاً كبيراً بين ايباد برو نسخة هذا العام والعام الذي يسبقه، فالتحول الذي سوف يُحدثه لن يكون على نفس المستوى الثوري الذي أحدثه التحول إلى معالج M1 مثلاً العام الماضي، لكنه رغم ذلك سوف يكون الخيار الافضل دوماً فيما يتعلق بالأجهزة اللوحية.