تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – مجموعة من التطبيقات والعروض التي لا غنى عنها

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Airtime – محادثات جماعية ومشاهدة الفيديو معاً

هو تطبيق مميز يتيح لك أنت وأصدقائك مشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام والاستماع للمقاطع الموسيقية والصوتية معاً عبر الإنترنت وكذلك عمل محادثات فيديو جماعية مرئية. هو تطبيق مثالي لهذه الأوقات العصيبة التي يشهدها عالمنا.

السعر : مجاني

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تطبيق عائلي مميز!

تطبيق Poppinz Family Organizer يتيح لك التواصل مع أفراد أسرتك بشكل رائع، من خلال التطبيق تستطيع تحديد مواعيد وأحداث ومهام وقوائم ومشاركتها مع أفراد العائلة والذي يتيح لهم التطبيق حسابات خاصة بهم.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Sticky Notes Widget ويدجت الملاحظات

مستخدمو أجهزة ابل الذين قاموا بتحديث أجهزتهم إلى iOS 14 و iPadOS 14 يمكنهم استخدام هذا التطبيق المميزة لتدوين الملاحظات و ووضعها كويدجت على الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل مع مزايا أخرى كإضافة صورة وغير ذلك.

السعر : تحميل مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق moloko – ثيمات وأيقونات

هو تطبيق يحتوي على العديد من الأيقونات عالية الجودة وكذلك الثيمات المختلفة من أجل تعديل وتخصيص الشاشة الرئيسية في الايفون كما يحلو لك بدلاً من الثيم والشكل الافتراضي المعتاد لها.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Craft محرر النصوص ومدون الملاحظات

من التطبيقات التي نرشحها بشدة من أجل إنشاء المستندات وتحرير النصوص فيها حيث يحتوي على العديد من الأدوات للتحكم في النصوص وكذلك إضافة الصور والروابط وإنشاء القوائم بسهولة مع إمكانية التعديل لاحقاً بسهولة أو الحفظ على هيئة ملف PDF لسهولة المشاركة وغير من المزايا الرائعة. التطبيق يعمل على الايفون والايباد.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق FloatO‪n‬ شاشة عائمة على الايفون والايباد

هذا التطبيق يتيح لك إنشاء ووضع شاشة عائمة، ويمكنك وضع ما تشاء داخل الشاشة مثل اقتباس معين، عداد، مؤقت، حالة الجهاز وغير ذلك. مع إمكانية التحكم في الشكل واللون والحجم بحسب رغبتك.

السعر : مجاني