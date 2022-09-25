تطبيقات الأسبوع للاندرويد – قائمة مختارة من أفضل التطبيقات الجديدة التي تستحق التجربة!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Quran for Android

هذا التطبيق رائع لمن يود الاستماع إلى القرآن الكريم بصوت واضح ومسموع والتدبر في آياته الكريمة عن طريق تفسير ابن كثير. من مميزات التطبيق أنه يحتوي على إشارات مرجعية ويسمح لك بوضع علامات على الآيات ومشاركتها بسهولة. يدعم التطبيق أكثر من 15 تلاوة صوتية مختلفة والتي يمكنك التبديل بينها من خلال شريط الأدوات بعد النقر على الشاشة.

يدعم التطبيق الوضع الليلي حتى لا يتسبب في إجهاد عينك أثناء النظر في الشاشة في أوقات المساء ويحتوي على ميزة البحث المدمجة لمساعدتك في الوصول إلى ما ترغب في العثور عليه بشكل أسهل ويدعم العديد من اللغات بما في ذلك اللغة الإنجليزية.

السعر : مجاني

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Otternal Life

هذا التطبيق يتيح لك إنشاء هواياتك وعاداتك اليومية وتتبعها للتأكد من إنها أصبحت عادات دائمة. من خلال التطبيق يمكنك تتبع مستوى تقدمك والاحتفاظ بدفتر يوميات مزاجي بسيط والعديد من الميزات الأخرى. التطبيق مجاني تماماً وخالي من أي إعلانات – على الأقل حتى الآن – وعلى الرغم من كونه تطبيق أساسي إلا أنه يقوم بوظيفته بشكل مثالي ولديه واجهة رئيسية بسيطة وغير معقدة.

السعر : مجاني

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Qewd

تطبيق Qewd هي تطبيق رائع يتيح لك تسجيل الدخول بسهولة إلى جميع خدمات البث الشهيرة التي ترغب في مشاهدتها على هاتفك الأندرويد. من خلال القائمة الرئيسية للتطبيق يمكنك إدارة قائمة الانتظار واكتشاف المحتوى الجديد لمشاهدته وإدارة قوائم التشغيل الخاصة بك بأسلوب بسيط. للأسف التطبيق يحتوي على بعض المشاكل التقنية ولكن من المحتمل أن يتم إصلاحها مع التحديثات الجديدة.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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StellarWalls – wallpapers

StellarWalls – wallpaper هو تطبيق خلفيات جديد على متجر جوجل بلاي ولكنه يحصد الآلاف من التنزيلات بفضل الخلفيات المذهلة عالية الجودة التي يحتوي عليها. يتم تصنيف الخلفيات بناءً على أقسام مختلفة لكي يسهل عليك تصفحها والاختيار من بينها فيما يتناسب مع ذوقك وتفضيلاتك. يزخر التطبيق بعدد كبير من الخلفيات التي لم نراها على أي تطبيق خلفيات من قبل، ويتعد مطورو التطبيق بإضافة المزيد منها باستمرار. وفي حالة طرح أي خلفيات جديدة ستحصل على إشعار من التطبيق لحثك على تنزيل الخلفيات الجديدة. ميزة أخرى لا تقل أهمية عن الخلفيات نفسها وهي ميزة البحث داخل التطبيق عن الخلفيات التي تفضلها لكي تساعدك في العثور على مبتغاك بشكل أسرع.

السعر : مجاني

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PreCloud: Encrypt files

هي ليست المرة الأولى التي نقدم لكم فيها تطبيق PreCloud ولكن بفضل أهميته نحاول أن نسلط الضوء عليه أكثر من مرة. هذا التطبيق يعمل على تشفير بياناتك الهامة قبل أن تقوم بمشاركتها على الإنترنت، مما يعني أنه حتى وإن تم الوصول الغير مصرح به لهذه البيانات فلن يتمكن المحتال من معرفة محتوياتها. فإذا كنت تحاول رفع أي بيانات على خدماتك السحابية وتخشى من أن يتم بيعها ومشاركتها مع الشركات الإعلانية، فهذا التطبيق حل رائع لتشفير وتأمين بياناتك بشكل مجاني.

السعر : مجاني

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PC Bio Unlock

تطبيق PC Bio Unlock هو تطبيق جديد على المتجر يدّعي مطوروه أنه قادر على مساعدة المستخدم بتسجيل الدخول إلى الكمبيوتر بواسطة الهاتف. هذا التطبيق يعمل بشكل بديهي للغاية، كل ما عليك فعله هو أن تفتح التطبيق على هاتفك الأندرويد وتقوم بمسح رمز الاستجابة السريعة على الكمبيوتر الخاص بك سواء كان يعمل بنظام ويندوز أو لينكس من أجل التعرف على المُضيف وبعد ذلك ستتمكن من فتح قفل الكمبيوتر بواسطة الهاتف. ملحوظة بسيطة وهي أنه من الضروري أن يكون كلا الجهازين على نفس شبكة الواي فاي أثناء عملية الاقتران فقط.

السعر : مجاني

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Glitch Lab

هناك العديد من تطبيقات تحرير الصور على متجر جوجل بلاي ولكن أغلبها تفرض بعض القيود – مثل العلامة المائية – لحث المستخدم على شرائها. ولذلك، وجود تطبيق مُحرر صور مجاني بالكامل هي فكرة مُرحب بها جداً. تطبيق Glitch Lab ليس محرر صور بالمعنى الحرفي ولكنه سيساعدك على إضافة العديد من التأثيرات والمرشحات الاحترافية على صورك الشخصية قبل أن تقوم بمشاركتها مع أصدقائك. يمتاز التطبيق بواجهة مستخدم نظيفة وبسيطة، وجميع التأثيرات المدمجة هي مجانية بالكامل. كما أنه يسمح لك بإضافة العديد من التأثيرات على نفس الصور عن طريق التمرير السريع على الصورة. كل ما عليك فعله هو السحب أفقياً أو رأسياً من أجل تعيين التأثير الذي تفضله.

السعر : مجاني

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UGEEN IPTV

هل ترغب في مشاهدة القنوات العالمية والمُشفرة على هاتفك الأندرويد؟ لا توجد أدنى مشكلة. تطبيق UGEEN IPTV هنا لخدمتك إذ يمكنك الاستمتاع بجميع قنوات مجموعة OSN و BienSports و MBC بشكل مجاني تماماً. بالتأكيد لم تجد هذا التطبيق على متجر جوجل بلاي ولكنه آمن تماماً للاستخدام ويقدم لك جميع القنوات المُشفرة التي تفضل مشاهدتها بأعلى جودة ممكنة دون أي تأخير أو تباطؤ عند البث المباشر للمباريات والعروض والمسلسلات. الأمر كله متوقف على سرعة الإنترنت الخاصة بك. يمكنكم معرفة المزيد عن التطبيق من خلال صفحته الرسمية.

السعر : مجاني

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Sniper Zombie 2: Crime City

هذه لعبة قنص من الطراز الأول ولكنها تحتوي على طور الزومبي أيضاً. تشتمل اللعبة على أكثر من 100 مهمة قصصية، هذا وبالإضافة إلى المهام اليومية الجديدة للحصول على المزيد من المكافآت. ستضطر على تنفيذ العديد من المهام وربح المراحل كي تتمكن من فتح المزيد من الأسلحة وترقيتها. تعتمد اللعبة بشكل كبير على مدى دقة تصويبك ومهاراتك في قنص الأعداء، لذا هي تتطلب بعض التركيز من أجل إتقانها.

السعر : مجاني