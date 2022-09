طرق الحفاظ على الصحة في نمط الحياة الخامل

روسيا – حدد الدكتور أليشير زخيروف، أخصائي طب وجراحة الرضوح، تمارين الرقبة والكتفين التي تساعد على تقليل عواقب نمط الحياة الخامل.

ويوصي الأخصائي، بممارسة هذه التمارين لمدة 5-10 دقائق كل 1.5 ساعة. لأن عواقب نمط الحياة الخامل يمكن أن تكون خطيرة جدا، مثل تنكس عظمي غضروفي عنقي، أمراض القلب، واضطراب الجهاز العصبي وغيرها.

ويقول، “يمكن أداء تمارين معينة على الرقبة وحزام الكتف لتخفيف الألم والتوتر بعد العمل، وكذلك تمارين إحماء اليدين والأصابع وتحريك القدمين وتمارين أخرى مختلفة. هذه التمارين البسيطة ستحفز عملية تقلص العضلات، وهذا يؤثر إيجابيا في الصحة”.

ويشير الأخصائي، إلى أن عدم الاهتمام بنظام النوم أمر مرفوض. لذلك يجب النوم 7-9 ساعات في الليل. ومن الأفضل عدم استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى قبل النوم لمنع إجهاد العينين. وينصح بضرورة الخلود إلى النوم والاستيقاظ في نفس الوقت دائما.

