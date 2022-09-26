ايفون 14 برو – ما هي ميزة الجزيرة التفاعلية Dynamic Island ؟

بدلاً من النوتش، تأتي هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس بثقب عريض أسود في الشاشة على هيئة كبسولة منقسمة نفسها إلى جزئين: جزء دائري للكاميرا الأمامية وجزء آخر لتقنية التعرف على الوجه Face ID، ومعها ميزة الجزيرة التفاعلية Dynamic Island الجديدة.

ما هي ميزة الجزيرة التفاعلية Dynamic Island في ايفون 14 برو/ ماكس؟

هي خاصية أولاً موجودة حصراً في هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس ولا توجد في الإصدارات الأساسية من ايفون 14 وهذا منطقي لأن إصدارات برو هي التي تأتي بالتصميم الجديد ذو الثقب العريض.

ميزة الجزيرة التفاعلية أو ما تطلق عليه ابل Dynamic Island هي عبارة عن تكامل بين تصميم الثقب العريض الأسود أعلى الشاشة ونظام التشغيل حيث تستغل ابل الثقب والمساحة المحيطة به في عرض بعض الأشياء اللطيفة مع تأثيرات حركية جذابة كما نرى في الفيديو الآتي:

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خاصية الجزيرة التفاعلية أو Dynamic Island تتيح تمدد مساحة الثقب الأسود وعرض تنبيهات واختصارات به بشكل مناسب لبعض التطبيقات في النظام.

عند إجراء مكالمة ستجد في مساحة الجزيرة التفاعلية مدة المكالمة وشكل عبارة عن موجات متحركة، وعند تشغيل المؤقت ستجد اختصاراً له بالأعلى مع عرض للوقت. مشغل الموسيقى ستجد صورة مصغرة للمقطع وتأثيرات حركية متوافقة مع الصوت.

هذه الأشياء تظهر عند تشغيل التطبيقات التي تدعم الجزيرة التفاعلية أو عند وجودها في الخلفية. مثلاً عند تشغيل تطبيق الخرائط في الخلفية ستجد الاتجاهات تظهر في المساحة على جانبي الثقب.

هذه المساحة سوف تعرض كذلك تنبيهات مختلفة سواء عند ورود مكالمة هاتفية جديدة أو توصيل شاحن الايفون وبدء شحن البطارية مع عرض نسبة الشحن او عند توصيل سماعات AirPods وغير ذلك من التنبيهات.

عند الضغط على هذه المساحة سوف يتم تكبير التطبيق إلى شكل أكبر لعرض المزيد من المعلومات وعند الضغط مرة أخرى يتم الانتقال للتطبيق.

ابل حالياً تجعل هذه الميزة متاحة لتطبيقات النظام الخاصة بها لكنها سوف توفر واجهات برمجية تسمح لتطبيقات المطورين المستقلين من الاستفادة منها أيضاً في التطبيقات الخاصة بهم، والأمر كله مسألة وقت قبل أن تدعمها جميع التطبيقات.