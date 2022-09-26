صراع داخل سامسونج حول إمكانية استخدام معالج Exynos 2300 مع سلسلة جالكسي إس 23!

يبدو أن سامسونج لم تتخذ قرارها النهائي حول ما إذا كانت ستستخدم معالجها الخاص، Exynos 2300 SoC، مع هواتف سلسلة جالكسي إس 23 المُقرر إطلاقها خلال الربع الأول من العام القادم.

يُقال أن هناك صراع داخلي بداخل أروقة شركة التكنولوجيا الكورية حول هذه المسألة. ومن خلال تغريدة Ice Universe الأخيرة على موقع تويتر، يبدو أن قسم الهواتف المحمولة التابع لشركة سامسونج لا يريد استخدام معالج Exynos 2300 مع سلسلة جالكسي إس 23.

هذا يعني أن قسم الهواتف المحمولة يُفضل الاعتماد على معالج Snapdragon من شركة كوالكم مع السلسلة على مستوى العالم بدلاً من أن تجعله حصري لموطنها الرئيسي والولايات المتحدة فقط.

ومع ذلك، يُقال أن الشركة الأم، Samsung Electronics، تستمر بالضبط على قسم الهواتف المحمولة الداخلي من أجل الاستمرار في استخدام معالجات Exynos الخاصة بالشركة، على الأقل في بعض المناطق.

لفترة طويلة من الوقت، كانت تبيع سامسونج هواتفها الرائدة مع شرائح Exynos و Snapdragon بناءً على المنطقة التي سيتم بيع الهواتف بها. تحصل كوريا الجنوبية، موطن الشركة، والولايات المتحدة الأمريكية على نموذج Snapdragon. بينما تحصل بقية الدول والمناطق الأخرى، بما في ذلك دول أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، على نموذج Exynos.

واجهة شركة سامسونج انتقادات حادة بسبب هذه المسألة خلال السنوات الماضية، وكان هناك الكثير من ردود الفعل العكسية خاصة بعدما تبين أن نماذج Snapdragon هي دائماً الأفضل من حيث الأداء واستهلاك الطاقة ودرجات الحرارة.

ما يزيد الطين بلة، هو أن أداء شرائح Exynos يستمر في التراجع، وتزداد نسبة الفجوة بينها وبين شرائح كوالكم خلال السنوات الأخيرة.

هذه المشكلة أجبرت سامسونج على استخدام نماذج Snapdragon في عدد أكبر من المناطق، ويُقال أن 30% فقط من هواتف جالكسي إس 22 كانت تحتوي على معالج Exynos 2200. مما يعني أن 70% من إجمالي هواتف جالكسي إس 22 احتوت على معالج Snapdragon 8 Gen1 SoC.

وإذا كانت المعلومات الواردة في التقرير الجديد تعني أي شيء فهي تعني شيء واحد غاية في الأهمية وهو أن قسم الرقائق الخاص بشركة سامسونج فشل في تقليص الفجوة بين معالج Exynos 2300 التالي ومعالج Snapdragon 8 Gen2 المتوقع ظهوره خلال وقت قريب.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل ملموس يؤكد صحة هذه المعلومات حتى الآن، ولكن خلال الأسابيع الماضية ظهرت العديد من الشائعات التي تدعم هذا الاحتمال.

ربما كل هذا يعني أن الشركة الكورية لم تتخذ قرارها النهائي بعد ما إذا كانت قادرة على استخدام معالجاتها الخاصة مع هواتفها الرائدة، ولكن الشيء الوحيد المؤكد هو أن نسبة هواتف جالكسي إس 23 التي ستحتوي على معالجات Snapdragon سوف تستمر في الزيادة.