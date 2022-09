عن عمر ناهز 96 عاما.. وفاة العلامة الدكتور «يوسف القرضاوي»

توفي اليوم الإثنين العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق، وذلك عن عمر ناهز 96 عاما.

ووفق ما نشرته صفحته الرسمية على تويتر، «انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته».

وأضافت الصفحة الرسمية «نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته.. اللهم آمين».

يوسف القرضاوي هو عالم وداعية مصري، كان واسع العلم غزير الإنتاج، يضرب بسهم وافر في الخطابة والأدب والشعر، ومن أكثر الدعاة المعاصرين قربا من الجماهير وتأثيرا في الشعوب، وهو صاحب مدرسة التيسير والوسطية القائمة على الجمع بين مُحْكَمات الشرع ومقتضيات العصر.

وولد يوسف عبد الله القرضاوي يوم 9 سبتمبر 1926 في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بمصر. مات والده وعمره عامان فتولى عمه تربيته، فحفظ القرآن وأتقن أحكام تجويده وهو دون العاشرة.

