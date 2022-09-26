متجر جوجل بلاي يطرح ميزة التنبيه لإشعار أصحاب الحسابات المخترقة!

طرحت شركة جوجل مؤخراً تحديث جديد من أجل متجر جوجل بلاي من شأنه أنه يقوم بتنبيه المستخدمين في حالة تم اختراق حساباتهم على جوجل. هذه الميزة ستقوم بتنبيه المستخدم في حالة كان حسابه في خطر وستقترح عليه تغيير كلمة المرور على الفور.

قبل بضعة أيام، أصدرت جوجل تحديثات متعددة لنظام المتجر الأساسي (قاعدة البيانات( من أجل مستخدمي الأندرويد وقد تضمنت هذه التحديثات بعض الميزات الجديدة لمستخدمي Wear OS وتحسين وظائف Google Kids Space.

ومع ذلك، فإن التحديث الأكثر أهمية هو الميزة الجديدة التي احتوى عليها متجر جوجل بلاي مؤخراً إذ أصبح متجر جوجل بلاي يمتاز بميزة أمان أساسية لطالما طالب بها مستخدمي الأندرويد والتي من شأنها مساعدة المستخدمين على حماية ملفاتهم وبيانات حساباتهم كي تظل آمنة.

سيخبرك متجر جوجل بلاي في حالة تعرض حسابك للاختراق

بفضل الميزة الجديدة، سيحاول متجر جوجل بلاي تنبيهك إذا ما تعرض حسابك لخطر خرق البيانات، وسيرسل الهاتف لك إشعارًا يقترح عليك تغيير كلمة المرور عند الاعتماد على خاصية الملء التلقائي لكلمة المرور.

فبسبب مشاكل اختراق البيانات الكثيرة التي تحدث هذه الأيام، فمن الضروري أن تهتم بتحديث بيانات اعتماد الأمان الخاصة بحساباتك من حين لآخر.

علاوة على ذلك، جلبت خدمات جوجل بلاي بعض التحسينات على تطبيق محفظة جوجل Google Wallet إذ أصبح بإمكان المستخدمين رؤية الإشارات المرئية على هواتفهم الأندرويد عند قفل السيارة أو فتحها أو حتى تشغيلها بواسطة المفتاح الرقمي.

اشتمل التحديث أيضاً على بعض التحسينات الجديدة لخدمات جوجل ومطوري تطبيقات الطرف الثالث. الآن، يمكن للمطورين دعم خدمات المطورين المتعلقة بإدارة الحساب والأمان والخصوصية بداخل تطبيقاتهم.

ومن خلال ميزة توسيع النتائج، أصبح متجر جوجل بلاي قادر على عرض المزيد من التفاصيل حول أفضل اختيارات متجر جوجل بلاي التي تستحق الاهتمام.

هناك ميزة جديدة أخرى مرتبطة ارتباط وثيق بنظام أندرويد 13 والتي تُسمى “تجربة تعليم المستهلك على أندرويد 13” وهي أحدث الميزات التي شقت طريقها إلى مستخدمي النظام الجديد ولكننا لا نعرف عنها الكثير أو ما هو الغرض منها حتى الآن.

أخيراً، من أجل الاستفادة من مجموعة الميزات الجديدة سيتعين عليك تحديث تطبيق متجر جوجل بلاي على هاتفك الأندرويد إلى أحدث إصدار. إذا كان هاتفك مضبوط على خاصية “التحديث التلقائي للتطبيقات” فلن تحتاج لفعل أي شيء يدوياً.